Desapareció en Chubut y hallaron su cuatriciclo destrozado: el desesperado pedido de su esposa

Desde la Brigada Búsqueda de Personas de Chubut, se encuentran buscando y solicitando la colaboración de la comunidad de Comodoro Rivadavia para dar con el paradero de Diego Barria de 32 años. Según informaron medios locales, el hombre se ausentó de su domicilio el sábado a las 21 y todavía no logran dar con su paradero. La familia y su esposa lo están buscando de manera desesperada.

«Sólo una señal para poder encontrarte, por favor. Dale mi loco, no me dejes, ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así«, expresó en Facebook Virginia, la esposa del desaparecido.

De acuerdo a la prensa chubutense, esa noche, Barría salió en dirección al Área Natural Protegida Rocas Coloradas a bordo de un cuatriciclo. Sin embargo, con el correr de las horas, no se volvió a contactar con su familia.

La zona tiene nula cobertura de telefonía móvil y el hombre no dio ninguna señal de su paradero. En este marco, sus allegados realizaron una denuncia para contar con la colaboración de la Policía, según relató el medio El Patagónico.

Apareció el cuatriciclo pero Barría sigue desaparecido: en qué estado se encontró el rodado

A partir del rastrillaje se logró ubicar un cuatriciclo que cumple con las características del rodado y el casco del desaparecido, pero no hallaron rastros del sujeto.

Lo llamativo es que el vehículo estaba destruido, al igual que el casco, dando indicios de que su conductor pudo haber sufrido un grave accidente. Por esa razón se intensificó el operativo solo con las características físicas y de vestimenta del hombre.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía botas color naranjas, jogging negro marca fox, remera color blanca, campera color blanca con identificación del trabajo «Vientos del Sur» y llevaba consigo una mochila con elementos de campo. Su altura es de 1,85, contextura robusta, cabello color castaño tipo lacio corto, tes trigueña y ojos color café.

Los pedidos de Virginia, la esposa del hombre desaparecido: «Dale mi loco, no me dejes»

Además, sostuvo: «Te escuché acelerar toda la noche con la ilusión de que volvías a casa, dónde estas mí mañoso».

Luego Virginia, le agradeció a quienes siguen buscando a su marido: «Gracias a todos los que están ayudando en la búsqueda de Diego y rezando por él. Todos estamos rogando para que aparezca pronto, no dejen de pedir por él, no perdamos la fe. No lo dejen solo, tráiganme a Diego«.