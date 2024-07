Crimen de Catalina: una llamada complica a Néstor Soto, el joven de Bariloche, y sospechan de un cómplice

La investigación del femicidio de la influencer Catalina Gutiérrez dio un giro significativo. Néstor Soto, el joven de Río Negro y presunto asesino, habría llamado a la madre de la víctima minutos después de descartar el cuerpo. Es un elemento clave para los investigadores.

El caso, que conmocionó a la comunidad, mostró un avance gracias a nuevas imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Estas grabaciones captaron a Soto en el momento exacto en que se deshace del cuerpo utilizando el auto de la joven de 21 años. En un intento fallido por borrar evidencias, Soto trató de incendiar el vehículo, acción que finalmente no logró concretar.

Las imágenes, difundidas por ElDoceTv, capturaron a Soto doblando en la esquina de las calles Rimini y Echagüe a las 23.01 del miércoles 17 de julio, a pocos metros del lugar donde posteriormente fue hallado el auto.

Tres minutos después, un segundo vehículo se estaciona en el mismo sitio, y una persona desciende para dirigirse al Renault Clio. La grabación mostró a dos sombras regresando al vehículo, lo que llevó a los investigadores a sospechar de un posible cómplice.

Lo que más estremece de este caso es el llamado que Soto realiza a las 23.12 a Eleonora Vollenweider, madre de Catalina. En esta comunicación, Soto afirmó estar en su casa, engañando a la madre de la víctima.

Vollenweider había enviado un mensaje previamente a Soto al notar que el GPS de su hija indicaba una permanencia prolongada en la zona de su casa, situación que despertó sus sospechas.

Según la información proporcionada por el medio cordobés, la madre de Catalina observó a Soto en línea, escribiendo y borrando mensajes, hasta que finalmente optó por realizar la llamada, que duró un minuto. Durante esta, Soto fingió mirar por la ventana buscando el Clio de Catalina y aseguró que ella aún no había llegado.

Después de esta primera llamada, Soto intentó comunicarse dos veces más con Vollenweider, pero no recibió respuesta. Aunque no se brindaron detalles sobre el contenido del segundo intercambio, estos contactos alimentan la hipótesis de que Soto no actuó solo y pudo contar con la ayuda de un cómplice.

La cronología del crimen y la distancia entre el lugar donde fue encontrado el cuerpo y la casa de Soto son aspectos cruciales en la investigación. La distancia es de aproximadamente cuatro minutos en auto y entre 22 a 24 minutos caminando.

Esto hace prácticamente imposible que Soto regresara a su casa a pie en el tiempo que él indicó, lo que refuerza la posibilidad de que un segundo individuo estuviera involucrado.

La línea investigativa que se sigue ahora intenta identificar al posible cómplice, analizando todas las comunicaciones de Soto y rastreando el segundo vehículo involucrado en el incidente. Esta nueva evidencia podría ser determinante para esclarecer los detalles del crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Respecto a la futuro proceso de formulación de cargos, fuentes de la fiscalía indicaron a La Voz del Interior que se está avanzando en la sumatoria de pruebas y que esperan poder tomar declaratoria a Néstor Aguilar Soto dentro de las próximas dos semanas.