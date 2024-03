Crimen en una peluquería de Recoleta: los emotivos mensajes de despedida al colorista

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida a Germán Medina, el peluquero asesinado este miércoles en el barrio porteño de Recoleta. Por su parte, la Policía busca intensamente al principal sospechoso, que se dio a la fuga tras efectuar el disparo.

“Veía en los noticieros este crimen atroz y hoy me desayuno con que la víctima fuiste vos, hermoso de mi vida. No entiendo, no lo creo y me duele porque eras un ser de pura luz y maravillosa energía. ¡Justicia por vos, Ger!”, escribió Mariana, amiga de la víctima.

“Te voy a extrañar toda la vida, mi rey. Te esforzaste tanto para llegar a donde estabas. Que se haga justicia, pero aun así no vas a volver. Me dejaste el alma destrozada. Nos vemos en el cielo cuando me toque ir”, manifestó otra amiga.

Muchos de los mensajes lo recuerdan con amor: “Te fuiste con tanto por recorrer. Te vamos a recordar con una sonrisa”. “Eras una persona hermosa que hacías brillar a cualquiera. Te voy a llevar en mi corazón siempre”, se lee en el último posteo que realizó el joven.

“Siempre con una vibra tan linda”, “Que sigas brillando desde el cielo”, “Los que te conocimos sabemos lo gran persona que fuiste. Espero descanses en paz y este hdp pague”, entre los múltiples posteos.

Quién era Germán Medina, el peluquero asesinado de un balazo en una peluquería de Recoleta

La muerte de Medina se produjo este miércoles por la noche tras una discusión con un compañero de trabajo. La víctima recibió un disparo en la cabeza por parte de Abel Guzmán, quien escapó por una de las ventanas del local donde trabaja el coiffeur Facundo Verdini.

Hacia finales de febrero, los empleados del salón de belleza se presentaron en las redes sociales del estilista. Germán contó que era uno de los coloristas del staff y sus especialidades eran el balayage, babylights, los cortes de diseño y peinados recogidos.

“Mi nombre es Germán y soy colorista. Una de las cosas que se piden mucho son balayage en ombré que son los que tienen el contorno o los babylights que es un efecto como si hubieses ido a la playa y se te haya aclarado el pelo naturalmente en hebras bien finitas”, dijo.

Además, agregó en su presentación: “Se pide mucho colores que vayan bien de la mano del color natural de base de cada clienta. Un tip para mantenerte en tendencia es no irte de tus colores naturales y siempre tener un destello que acompañe cerca del contorno de la cara”, recomendó.

También aseguró haber trabajado en televisión, con famosos y en desfiles. “La peluquería me enseño que el reflejo del espejo también es el verdugo, dependiendo como uno está, también te invita a quererte hacer más cosas”, reflexionó.

Por último dijo: “El estado anímico de cada persona va acompañado también de cómo se ve y cómo se siente, acá en la peluquería aprendimos que lo que hacemos con amor se transmite a la clienta y eso se contagia”.

