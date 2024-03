La mamá del peluquero asesinado en Recoleta sostiene que fue planificado: «No había emoción, sabía lo que hacía»

La mamá de Germán Gabriel Medina, el peluquero asesinado en Recoleta por un compañero, sostiene que el crimen fue planificado y que Abel Guzmán tenía una relación conflictiva con su hijo.

“Siento mucho dolor. Nos avisó la pareja, desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente”, contó Mónica desde la puerta de su casa en Morón.

En diálogo con la prensa, la mujer indicó que no conocían al a Abel, pero sabían que existía una relación conflictiva: “Nunca pensamos que iba a tener esta resolución”.

“No hubo pelea, lo mató. Pido que lo encuentren y no salga porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía”, sostuvo Mónica.

Junto a otros familiares, la mujer se mostró molesta por la actuación de la peluquería en el caso: «Esperaba que el dueño me llame y que me diga aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio».

Asimismo, remarcó la falta de compañerismo ante el peligro que había en la relación: “Siento que debían haber actuado de otra manera”.

Por último, la mamá de la víctima señaló que el médico del Hospital Fernández le comentó que Germán llegó con vida pero no pudieron hacer nada: “Tuvo un paro cardiorespiratorio”.

Por el momento Guzmán continúa siendo intensamente buscado por la Policía. Fuentes del caso indicaron que el homicida está cercado por lo que su detención podría suceder en las próximas horas.

Con información de Noticias Argentinas