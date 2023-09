Crisis sanitaria: la Federación de Clínicas busca evitar el impacto en Río Negro

Para las autoridades de la Federación de Clínicas (Feclir) la crisis desatada por la inflación, que se acentuó tras la última devaluación, puso en crisis a los principales centros médicos de la provincia de Río Negro. En especial a los que se encuentran en Bariloche, Cipolletti, Roca, Choele Choel y Regina, que brindan trabajo a más de 2500 personas.

Fue el presidente de Feclir, Héctor Tasat, quien visitó esta mañana los estudios de RN Radio y brindó un detallado informe de la situación que atraviesan las entidades. El médico aclaró como primer punto que las autoridades de las clínicas no imponen valores sino que surgen del acuerdo al que se llega con las obras sociales como PAMI, Ipross, prepagas o bien aquellas que son sindicales.

Aclaró que de las gestiones que vienen realizando han logrado pocos resultados y en esta línea destacó el acuerdo al que llegaron con la obra social de los jubilados -a través del director del PAMI en Río Negro, Diego Mel, y la coordinadora Ejecutiva de la Obra Social, Daiana Neri- con quienes aumentaron el pago por atención que supera la actual inflación.

Sin embargo no han logrado la misma respuesta con el resto de las obras sociales que se resisten a acordar nuevos valores para la atención de los pacientes en las clínicas. «No recibimos resultados favorables. Pedimos un porcentaje y nos ofrecen otros», remarcó Tasat.

Como para tener una dimensión de los incrementos, el médico remarcó que por ejemplo un «tubo de tomógrafo vale 12.000 dólares. «Y los medicamentos aumentaron un 24% (de enero a julio) y los sueldos entre un 56% y un 57% (entre enero y junio). Estamos solicitando sumas que amparejen lo que gastamos cada día», explicó.

Recordó que las autoridades de Feclir no pueden modificar de manera unilateral esos valores por lo que buscan un acercamiento para intentar llegar a un acuerdo para que no se terminen desfinanciando las clínicas y sanatorios de la provincia de Río Negro.

«Las prepagas no quieren saber nada. Nosotros pensamos como accionar que la única alternativa -si no nos dan lo que le cobran a los afiliados- vamos a tener que cobrar a los pacientes, cosa que no queremos hacer», sentenció el presidente de la entidad quien remarcó que esta situación podría generar un impacto en el sistema público de salud.

¿Qué pasa con Ipross?

Tasat sostuvo que con relación a la obra social provincial ya se reunieron con la gobernadora Arabela Carreras, con el ministro de Economía, Luis Vaisberg y con el titular de la obra social, Alejandro Marenco. «Hemos tenido dos o tres reuniones pero no pudimos lograr un acuerdo que englobe todo. La provincia está en una situación delicada», sostuvo el dirigente.

Y explicó que las clínicas tienen una «cartera fija» que la obra social paga todos los meses aunque con «una actualización mínima». Pero en el caso de los grandes centros médicos (con especialidades) atienden la demanda de pacientes de otras localidades (extracartera). «Estos valores no se pagaron nunca», sostuvo Tasat quien aseguró que la deuda se acumula y crece cada vez más sin posibilidad de que la obra social afronte este pasivo.

Escuchá a Héctor Tasat, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).