No hay medicamentos para pacientes crónicos en los centros de salud de Roca. Juan Thomes

La situación con el sistema de salud se torna más preocupante con el pasar de los días en Roca, la falta de insumos golpea los centros barriales que se vieron en la obligación de colocar carteles informando los faltantes. Si bien la lista es larga, lo que más preocupa al personal de salud es que ya no hay medicación para pacientes crónicos y además, escasean los métodos anticonceptivos.

En un relevamiento realizado por Diario RÍO NEGRO se constató que la falta de insumos está afectando gravemente a los centros de salud en Roca e incluso a la guardia del hospital local. El pedido por parte del personal ya fue enviada al Ministerio de Salud, pero del ente comunicaron que la situación es la misma en toda la provincia.

Según un listado que se repite en varios Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), hacen falta al menos 20 medicamentos que resultan esenciales para que los trabajadores puedan brindar asistencia. Patricia Baeza, delegada de los trabajadores de salud de Río Negro explicó que todos los CAPS se ven afectados y por ello ahora están tratando de informar a la comunidad para que tomen conocimiento de lo que sucede.

En todos los CAPS hacen falta al menos 20 medicamentos. Foto: Juan Thomes

«Ante la falta de insumos y medicación, se les está comunicando al equipo médico que prioricen la asistencia directa y casos de extrema urgencia. En salud eso es muy grave porque priorizar en salud es empezar a ver qué paciente atender y a quien no», indicó Baeza.

Por su parte informó que en la guardia del hospital están faltando psicofármacos, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de salud mental, «es preocupante porque sabemos lo necesario que es para un paciente que lo recibe y en algunos casos, hemos tenido que recurrir a hacer cambio de medicación con todo los efectos secundarios que eso puede implicar».

Se juegan cosas importantes por la falta de insumos. No es lo mismo decir te doy lo que tengo a decir te doy lo que necesitas. Patricia Baeza, delegada de los trabajadores de salud de Río Negro

Explicó que por ahora se están manejando con reservas que quedan de donaciones o que forman parte del programa provincial, pero no falta tiempo para que los mismos se terminen de agotar.

Sin medicación para pacientes crónicos y anticonceptivos

La lista enumera un sinfín de medicamentos, pero aquellos que son recetados para pacientes crónicos mantiene en vilo al personal de salud. «La Metformina es una medicación para diabéticos y hace tres meses que no nos están enviando», indicó el enfermero Raúl Mora y agregó que incluso cuando se envía resulta insuficiente.

Según señaló la enfermera Monica Silveira, en el área de J.J. Gomez hay un padrón de aproximadamente 15 mil habitantes que asisten al centro de salud y resulta imposible poder brindar cobertura completa, «la oferta que tenemos es insuficiente para la demanda que hay».

«Hemos llegado a ver pacientes super descompensados porque no alcanza la insulina. No hay medicación y falta insulina para pacientes diabéticos, y son medicamentos imposibles de comprar porque son costosos», señaló la médica generalista Elia Rivera.

Estamos al riesgo de la mala praxis porque al no haber ciertos antibióticos, tenemos que reemplazarlos por otros Elia Rivera, médica generalista del centro de salud de J.J. Gómez

Por otra parte informaron que también escasean los métodos anticonceptivos, «en los centros de atención primaria no tener preservativos es super gravísimo» y explicaron que los insumos de anticoncepción son una urgencia para todos los centros. «Los anticonceptivos inyectables llegan cada mes y medio, nuestras pacientes tienen que ir a comprarlos a una farmacia para que nosotros podamos atenderlas», señaló Mora.

Foto: Juan Thomes

«Tenemos meses en los que no hay preservativos, es ilógico que no tengamos. Ahora nos mandaron un par, pero en una semana ya no tenemos», puntualizaron.

Falta de personal, otra problemática que golpea a los centros

El recurso primordial que no figura en la lista de medicamentos, es la falta de personal que también golpea a los centros de salud.

«El recurso humano es totalmente deficitario. La salud pública hoy es tierra de nadie porque no puede ser que en una población de 15 mil habitantes solo haya un agente sanitario», criticó la enfermera Mónica Silveira y agregó que además ese agente sanitario se ve en la obligación de hacer uso de sus propios recursos porque no son remunerados correctamente.

«La primer línea de defensa de lo que es la salud pública está totalmente devastada», sostuvo y detallaron que necesitan más personal en la comunidad desde técnicos, enfermeros y auxiliares.

Por otra parte informaron que otra carencia apunta a los artículos de limpieza que los auxiliares utilizan para mantener la higiene de los centros y desechar los residuos patógenos que son de uso diario en las salas.