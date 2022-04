Crítica situación del hospital de Choele Choel: por la falta de pediatras derivan a embarazadas

El hospital zonal de Choele Choel, cabecera del Valle Medio, se encuentra atravesando una compleja y crítica situación por la falta de personal, que se va agravando con el paso de las semanas. Una de las principales falencias la falta de pediatras por lo que las mujeres embarazadas deban ser derivadas para tener sus partos en otros hospitales de la provincia.

Ante esto, los trabajadores del centro público de salud más importante de la zona, han comenzado a realizar retención de servicios, como protesta, lo que genera que no haya atención por consultorios.

Las distintas fuentes señalan que de no haber soluciones concretas a los reclamos, el próximo miércoles saldrán a la Ruta Nacional 22 para cortar el tránsito y repartir panfletos para visibilizar el serio problema.

El principal pedido de los trabajadores sanitarios es que se aumenten de forma urgente los salarios y principalmente el valor de las horas por guardias en un 40 por ciento. Ante esto no hubo hasta ahora respuestas.

“Hace un par de años atrás, el hospital de Choele Choel, contaba con un plantel de pediatras más que valioso para la zona, dado que eran cinco especialistas. Con el correr del tiempo, por distintas razones, los profesionales fueron renunciando y yéndose principalmente al sector privado, por lo bajo de los salarios y especialmente porque el pago por horas de guardia se encuentra entre los más bajos de todo el país”, sostuvo a este medio una fuente del centro asistencial.

Tras la partida de los pediatras locales, llegaron a atender médicos venezolanos, pero también tras un tiempo decidieron renunciar.

De este modo, en la actualidad el hospital de Choele Choel, centro cabecera de todo Valle Medio, no cuenta con especialistas, por lo que las mujeres embarazadas deben ser derivadas a los hospitales de Villa Regina, General Roca y Río Colorado.

Hay que tener en cuenta -además- que a Choele Choel acuden mujeres de todo el Valle Medio, dado que solo en el hospital local se realizan partos. Durante el mes de marzo pasado, la cantidad de derivaciones fue de 25 mujeres.

La semana pasada, en asamblea médica se indicó que “no parece haber soluciones a corto plazo, ni llegarían médicos pediatras, ni tampoco se prevé que haya aumentos importantes en lo salarial y en las guardias para poder seducir a profesionales para que se arraiguen en la ciudad”.

Aunque esta situación no es nueva para la localidad ni para los funcionarios de turno, desde hace años ha sido complicado para el Ministerio de Salud de la provincia poder conseguir médicos de distintas especialidades para el Valle Medio. “Los médicos prefieren ciudades más grandes donde pueden acceder a capacitaciones o mayores ventajas”, se indicó desde el hospital.

A todo esto se suma que el pago de guardias en la salud rionegrina se ha depreciado de manera considerable. Actualmente el valor es el más bajo de toda la Patagonia, e incluso menor a provincias del norte del país, donde por lo general se pagaba menos. Se indicó que se tentó a médicos de Formosa, pero estos desistieron de llegar a la ciudad.

“Estamos ante una situación grave, porque hubo que asistir a dos partos que no se podían derivar, pero sí se derivaron a los recién nacidos porque nacieron con complicaciones y aquí no hay como tenerlos internados. Pero también sucede con los chicos que necesitan ser atendidos por consultorios, no se los puede atender”, agregó la fuente médica consultada.

Además se informó sobre la falta de aparatología en el principal centro de atención pública de la zona. Desde hace tiempo, quienes necesitan hacerse estudios complejos o de mediana complejidad deben viajar al Alto Valle o a Bahía Blanca.

El reclamo lleva décadas. En más de una oportunidad se pidió aumentar la complejidad del hospital e incluso contar con una terapia intensiva, ante el aumento progresivo de la población en la localidad y ciudades aledañas.

Días atrás en una asamblea del sindicato de ASSPUR los trabajadores resolvieron iniciar las medidas de fuerza que fueron aprobadas por mayoría y que se extenderán hasta el próximo miércoles. El delegado gremial, Henry Muraña señaló son en rechazo al 24 % y en defensa del sistema de salud pública gratuita y de calidad, reclamo que cuenta con el apoyo de los vecinos.