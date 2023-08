Críticas a los anuncios de Massa desde Neuquén: «Es una medida electoralista»

A nivel nacional, la CAME, la CAC y la UIA se pronunciaron para cuestionar el mecanismo que implementó el ministro de Economía para tratar de amortiguar el impacto de la devaluación en el poder adquisitivo. Y desde Neuquén, también se manifestaron acerca del pago de la suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores, defendiendo las paritarias y asegurando que «es una medida electoralista».

Las cámaras empresariales salieron a cuestionar el pago de la suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores que estableció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en el marco de las medidas para tratar de amortiguar el impacto de la devaluación que se aplicó tras las primarias. En Neuquén no se quedaron atrás y la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén, Acipan, se pronunció para cuestionar el anuncio.

«Me he comunicado con muchos empresarios y hay un inconformismo terrible, porque lo consideramos una intromisión del Gobierno en el mecanismo que se está llevando adelante por paritaria«, manifestó a radio la Red el presidente de la asociación, Daniel González.

«Cada uno de los gremios ha llegado con las cúpulas empresariales o con el Gobierno a acuerdos salariales y se entromete el Gobierno», cuestionó González. «No digo que no sea necesario, pero creo que todos los gremios ya estaban pidiendo nuevas paritarias», agregó.

El presidente de la Asociación de Comercio explicó que, al acuerdo en paritarias del mes pasado, que se hizo de un 27% en el sector, se le suma los 60 mil pesos. «Realmente no podemos, no hay liquidez para llevarlo adelante», aseguró. «Es una cuestión de liquidez, lo dispones o no lo disponés«, afirmó.

González aseguró que hay varios gremios que se han manifestado en contra, «como en provincia o en el municipio, que no van a aceptar esto», señaló.

En cuanto a las paritarias, relató que el mes pasado el sector comercial arregló un 27% de aumento. Indicó que ya se pagó un 12% el mes pasado y en septiembre y octubre pagarán los otros 15%. «Están tratando de igual al PIC, pero después de la devaluación del lunes quedó todo desactualizado«, contó.

Por esto, los gremios volvieron a llamar a paritarias. «Eso me parece bien, es necesario, pero que siempre se siga en el mismo ámbito«, manifestó el presidente de Acipan. «Molesta la intromisión del gobierno con medidas que no se entienden, son electoralistas, si las paritarias están funcionando«, aseguró.

En cuanto al pago de la suma fija en los comercios, González comentó «está muy complicado, no han dicho que no van a pagar, pero es algo tan reciente que no hay una posición tomada». «Es una situación muy delicada en la que están las empresas, teniendo en cuenta que cada empresa tiene un compromiso enorme con los empleados, se hace lo que se puede, y lo que se puede es lo que se hace en las paritarias«, finalizó.