Cuáles son las frutas y verduras de estación en noviembre (y por qué es importante consumirlas)

Sabemos que incluir frutas y verduras en nuestra dieta diaria nunca deja de ser tendencia. Sin embargo, el tipo de productos que consumimos y el momento del año es una pieza clave a la hora de planificar nuestra alimentación.

Debido al mundo globalizado, existe la posibilidad de importar y exportar productos de todas partes del mundo. Esto significa que muchas veces consumimos alimentos a lo largo de todo el año que, en realidad, no se cultivan en todas las estaciones. Por ejemplo, vemos en las verdulerías frutillas tanto en verano como en invierno.

Aunque parezca menor, esto tiene un gran impacto en nuestra nutrición y otros aspectos, como el ambiente y las economías regionales. “Toda fruta y verdura tiene una instancia durante el año donde nos proveen todo su esplendor, su sabor y aportes nutritivos”, explicó InfoAgro en su página oficial.

A continuación, una lista de las frutas y verduras que están de temporada en noviembre, el mes en el que empezamos a ver florecer el jacarandá y nos acercamos cada vez más al verano:

¿Qué beneficios trae comer frutas y verduras de estación?

Son muchas las ventajas. Pero empecemos por la más importante: la salud. De acuerdo con un artículo de la Universidad de Maryland, varios estudios han demostrado que cuanto más frescos son los productos, más sanos son para el consumo. Las frutas y verduras que se dejan madurar de forma natural, propio de las cosechas estacionales, contienen niveles más altos de vitaminas, minerales y antioxidantes.

“Comer según las estaciones proporciona al cuerpo la nutrición que necesita”, explicó Nmami Agarwal, nutricionista, en un artículo para NDTV. “En invierno tenemos a nuestra disposición una gran variedad de cítricos, ricos en vitamina C, que ayudan al organismo a combatir la tos y los resfriados”, ejemplificó.

Además, suelen ser más saborosas y más ricas. Aquellos productos que se almacenan en las góndolas del supermercado o que son transportados desde largas distancias pierden su frescura y, por ende, su delicioso sabor. Una desventaja que no se encuentra en las frutas y verduras de estación ya que se deben consumir a los pocos días y son transportadas desde lugares cercanos.

Según la nutricionista, su intenso gusto también se explica con el hecho de que cuando las frutas y verduras recolectadas para el consumo son cosechadas del árbol o de las plantas de manera natural y en el tiempo correcto van a tener mucho más sabor y mucha más nutrición, ya que han llegado a su punto de maduración perfecto.

Otra de las grandes ventajas de comer estacionalmente es que es más económico (dato importante en estos momentos). Esto se debe a que el costo de los alimentos baja porque, automáticamente, el agricultor no gasta dinero en transporte ni almacenamiento. Además, generalmente, en las cosechas estacionales hay abastecimiento ―o incluso un sobreabastecimiento― lo que reduce su precio.

Es importante aclarar que comer en temporada implica comer lo que la tierra nos brinda en nuestros alrededores. Así se explican muchas de las cocinas tradicionales que han perdurado en el tiempo. Por ejemplo, en los países de Europa del este se come mucha papa, un tubérculo que puede crecer en condiciones de mucho frío. Por el contrario, en países cercanos a la línea ecuatorial, se alimentan con muchas frutas tropicales.

A su vez, es muy beneficioso para el ambiente. Según el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, 26 % de los gases de invernadero son causados por el sistema global de alimentos. Comiendo estacionalmente se reduce la consumición de energía para refrigerar y almacenar y, a su vez, no es necesario transportar los alimentos desde áreas distantes, según comenta un artículo de Sustainability for all.

Por último, al consumir frutas y verduras de temporada también se ayuda a los productores locales de manera directa y se colabora con el comercio de la zona.

Para conseguir frutas y verduras de estación, a continuación enumeramos algunos productores locales que cultivan de manera orgánica y sustentable en Buenos Aires y en otras provincias.

– 4 Estaciones (Buenos Aires)

– El bolsón saludable (Buenos Aires)

– El bolsón orgánico (Buenos Aires)

-Tierra Negra (Buenos Aires)

– Alma Zen Tierra Orgánica (Buenos Aires)

– Jardín Orgánico (Buenos Aires)

– Tu huella saludable (Buenos Aires)

– El brote (Buenos Aires)

– Gratiam (Córdoba)

– Reparto Alegría (Mendoza)

– Huerta Orgánica Flor Dorada (Neuquén)

– Verduras Orgánicas Rosario (Santa Fé)

– Bio Tuc (Tucumán)

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN