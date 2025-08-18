En Neuquén quieren que las fotomultas de los celulares se usen también para las veredas con obstáculos

El Concejo Deliberante de Neuquén analizará ampliar el rango de acción de las personas habilitadas para sacar fotomultas con su celular y autorizar para que infraccionen también a quienes obstruyen las veredas con un auto o materiales. Son más de 80 los celulares que fueron validados para realizar este tipo de controles y aplicar multas a quienes incumplan.

El proyecto ingresó el jueves al Concejo Deliberante y se derivó a la comisión de Legislación.

Sin embargo, no se incluyó para el tratamiento de expedientes este lunes. Si obtiene despacho el siguiente, la ampliación del rango de acción de los celulares en manos de este tipo de inspectores colaboradores, se podría sancionar en el último plenario de concejales de este mes, el 28 de agosto.

Hasta ahora se habilitaron 80 de los 200 inscriptos en el registro de colaboradores para sacar infracciones a los autos estacionados en rampas. Más de la mitad son jóvenes que no tienen problemas motrices ni son acompañantes terapéuticos.

Para habilitar el celular, la persona debe ir a capacitaciones donde se les brindan instructivos para que puedan señalar al infractor y que la foto sirva para el dictamen de la jueza de Faltas: se identifica el lugar, la patente de vehículo con claridad y en qué horario y zona fue estacionado arriba de una rampa.

En total, desde que se implementó la modalidad, labraron 32 infracciones que derivaron luego en multas dictadas por los juzgados de Faltas de la ciudad.

La ampliación se busca para abarcar a quienes ponen obstáculos en las veredas y entorpecen la circulación de personas ciegas o dependientes de muletas o sillas de ruedas.

Se trata de autos y motos estacionados en las veredas o en las puertas de los talleres. También son comunes los problemas de circulación por las veredas por el acopio de material de construcción o residuos voluminosos.

Los integrantes de asociaciones de personas con discapacidad argumentaron que las veredas integran la vía pública y la municipalidad tiene la obligación de velar por el buen estado y la libre circulación de las personas. También debe tener el poder de policía sobre las veredas para advertir a los frentistas de sus obligaciones.

En el código de procedimientos existe, por ejemplo, la sanción para quien ocupe la vereda con materiales (artículo 172) para la construcción, motores, herramientas o cualquier otro objeto destinado a edificar o demoler una vivienda.

«No queremos crear prohibiciones», se aclaró desde las asociaciones de personas con discapacidad motora, pero se indicó que, así como se sanciona a quienes estacionan en las rampas por obstaculizar el paso, buscarán que la aplicación «Neuquén accesible» permita accionar contra los frentistas de veredas por las que no se pueda transitar o se lo dificulte a una persona en silla de ruedas, por ejemplo.

El microcentro de Neuquén, lleno de obstáculos

Las rampas sobre avenida Argentina en las cercanías de Independencia y en las inmediaciones de Rivadavia, plena zona bancaria, son de las que suelen estar tapadas por un vehículo. También ocurre en Yrigoyen y Roca, a una cuadra de la municipalidad, o en Brown y Roca, en las cercanías de los centros médicos.

El microcentro administrativo bancario es donde se detectaron mayor cantidad de infractores al volante. También en la zona comercial denominada del Bajo, sobre la calle Perito Moreno o en la Mitre, cerca de Bahía Blanca.

Desde el área de Modernización se analiza que la colocación de las nuevas cámaras en las intersecciones, de las que se instalan en los semáforos, sea en el microcentro o «zona roja» donde se producen las infracciones. Se analiza ampliar los ángulos para poder registrar no solo el cruce en rojo sino también las doble fila y el estacionamiento indebido, ya sea en rampas para personas con discapacidad como en los lugares reservados para quienes tienen discapacidad motora.