Qué dijeron desde la agrupación de taxistas de Neuquén por la pelea contra un Uber en el aeropuerto: «Hartazgo»

Un grave acto de violencia ocurrió este jueves en el aeropuerto de Neuquén. Una brutal pelea se desató en el estacionamiento entre taxistas y un chofer de Uber tras una disputa en el estacionamiento. Alejandro Cavallotti, dueño de una base de taxis y referente del sector en la ciudad, habló con Diario RÍO NEGRO sobre lo acontecido y apuntó directamente contra el municipio.

Si bien aclaró que no estuvo presente en el lugar, Cavallotti comentó a través del testimonio de sus colegas que el hecho ocurrió en inmediaciones de una «plataforma liber para ascenso y descenso de pasajeros para remises y taxis» en horas de la mañana.

Allí, varios taxistas detectaron que «había un auto rojo haciendo de Uber». Allí, ocurrió un «cruce de palabras» que incluyó distintos insultos y hasta -según le manifestaron- «burlas» de por medio.

A partir de ahí, se empezaron a «increpar a puños», la cual escaló cuando uno de los choferes de taxis «bajó un palo». Según trascendió en redes sociales, con este objeto le ocasionó graves daños materiales al chofer.

Por su parte, Cavallotti repudió la escena protagonizada por taxistas que se registró este jueves: «Esto no está bien, claramente está mal. La violencia no genera nada».

Aún así, apuntó contra el rol del municipio y sostuvo que hay «una situación de hartazgo porque desde el Ejecutivo no toman cartas en el asunto y no hay controles. Si fueran pertinentes, esta desidia estaría un poco más controlada «.

En este sentido, señaló que si bien está la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, aún la plataforma no está regulada.

Por último, recriminó que tras esta situación se activaron los controles municipales en los taxis del aeropuerto, y destacó que en Cipolletti en la misma jornada se secuestró un auto que trabajaba de Uber por no está reglamentado.

Controles a taxistas en el aeropuerto de Neuquén tras la pelea con un chofer de Uber. Foto: Gentileza.

«A nosotros nos exigen GPS, cámara, reloj, color, cartel, número. Un carnet profesional hoy te sale 350 mil pesos, aproximadamente. La credencial, otro tanto. Un montón de requisitos, un montón de cursos, pero la nada misma. Nos arruinaron, pero esta es la palabra no cumplida desde el municipio», concluyó.

Taxis vs. Uber: qué dijeron desde el municipio por la pelea en el aeropuerto de Neuquén

Mauro Espinoza, secretario de Transporte de Neuquén capital, declaró en Canal 7 que se radicó una denuncia en la fiscalía por este hecho de violencia, el cual fue remitido a la jurisdicción de la Comisaría 12.

«Todo lo que está sucediendo hoy a partir de la votación de la ordenanza está claramente en un gris y hay que reglamentarla», acotó.

En este sentido, apuntó que la actividad «todavía no está disponible«, ya que desde la aplicación todavía no han tomado contacto con el Estado municipal, pero añadió que «en poquito tiempo más» va a esta habilitado.

«Se crean estas confusiones que realmente no son buenas para nadie», sentenció.