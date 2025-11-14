Cuenta regresiva para la Fiesta del Petróleo y la Energía 2025

El predio del Acceso Sur, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, se llenará de visitantes, familias y grupos de amigos que honrarán una vez más a la actividad económica que los acompaña desde hace décadas.

En la recta final, de cara a la edición 2025 de la Fiesta Provincial del Petróleo y la Energía, la localidad rionegrina decidió volver a apostar por un evento que refuerza la identidad de la comunidad y que, está comprobado, convoca, entusiasma y da un empujón extra para incentivar al entramado económico regional, que componen empresas, comerciantes, operadoras del sector hidrocarburífero, emprendedores y entidades intermedias.

Las redes sociales, a través de su perfil @fiestapetroleo en Instagram por ejemplo, fueron una de las vías por las que el Municipio fue compartiendo cada novedad y anticipando los detalles previstos para todas las edades y para que nadie se quede afuera.

De la mano de populares invitados como “Sharon y Los Camperos del Chamamé”, “Los Herrera” y “DesaKTa2”, cuarteto, música campera, folclore, danza tradicional y más, nacional y regional, pasarán por el escenario gracias a la organización impulsada por la comuna y al apoyo de los vecinos y vecinas que adquirieron su Bono Contribución.

Esta iniciativa tiene el fin de aportar y a la vez garantizar la oportunidad de participar en importantes sorteos, lo que le da a la celebración un marco de carácter autogestivo y también la expectativa de conocer a los afortunados, en la noche del domingo.

Al margen de esta propuesta, cabe aclarar de todos modos que se trata de una fiesta con entrada libre y gratuita. Pero también se pueden conseguir, eso sí, entradas para el Espacio Preferencial, frente al escenario, por un costo de 10 mil pesos el día o bien 15 mil pesos para quienes ya quieran reserven su fin de semana. Se pueden abonar en Mesa de Entrada del municipio, en horario de 6 a 18 horas.

A días de la conmemoración de un nuevo aniversario del descubrimiento del crudo en el ejido, recordada cada mes de noviembre después de lo registrado en el yacimiento Catriel Oeste, en 1959, esta gran familia catrielense se prepara para un encuentro en el que podrá celebrar a su historia, su gente “y todo lo que nos impulsa hacia el futuro”, valoraron desde la Municipalidad.