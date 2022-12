Cupo laboral trans: por la alta demanda suman dos puestos para cubrir en el Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín abrió en diciembre la convocatoria para cumplir con la ley 27.636 que establece un cupo laboral para las personas trans, travestis, no binarias en el Estado nacional, no inferior al 1%. En total se presentaron más de 30 curriculum, y por la alta demanda hicieron gestiones para cubrir no uno sino dos puestos.

Sabrina Laudadio, técnica del departamento de conservación y manejo e integrante del espacio de géneros y diversidades del Parque, afirmó en diálogo con Vos a Diario (RN Radio) que «los curriculum eran muy amplios».

«Hay gente de más edad que quizás tiene menos estudios y hay por suerte para el futuro gente más joven que quizás ha sido más aceptada social, familiarmente y más incluida a modo de estudio así que tenemos una diversidad hiper importante, lo cual nos va a dificultar bastante más también la elección», agregó.

La ley dispone que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero. Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.

Laudadio contó que recibieron curriculum de Neuquén capital, San Martín y Junín de los Andes, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. De todas maneras aclaró que hay una «preferencia geográfica», esto significa que tienen prioridad quienes vivan en la provincia. «No tenemos una vivienda institucional para adjudicar a la persona», dijo.

«Teníamos un contrato adjudicado para el Parque y como vimos que había bastante oferta en curriculum, y gente que se acercó y charló y la verdad que todo fue muy ameno, muy conmovedor algunas historias que te cuentan en persona y que te mandan mail, estuvimos haciendo algunas gestiones y tenemos dos cupos para cubrir», aseguró.

El Parque tiene tres zonas donde se desarrolla la actividad: Aluminé, Junín y San Martín. La técnica señaló que hay vacantes en el departamento de educación ambiental y en el área de prensa.

Escuchá a Sabrina Laudadio, del parque nacional Lanín, en “Arranquemos”, por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.