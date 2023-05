Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género: la historia de Dann

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican en las categorías varón/mujer. Dann se autopercibe como género fluido (Foto: Florencia Salto)

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una fecha establecida a partir de 2004 para visibilizar, promover y reclamar por los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+. Dann Castro, la primera persona en obtener un DNI no binario en Neuquén, contó su historia en RÍO NEGRO RADIO.

«Yo no sabía que se podía hacer este cambio hacia un DNI X», señaló Dann, hasta que se dio cuenta de que la Ley de Identidad de Género no era binaria y allí encontró la herramienta que necesitaba: «no es que de un género pasás al otro, sino que es según cómo se perciba la persona. Agarré la Ley como si fuera un escudo para militar mi propia identidad. Si es como dice la ley, entonces se debería reconocer mi identidad de género como persona no binaria».

Dann utiliza pronombre neutro y masculino, pero no se identifica como «netamente femenino o masculino». «Quizá soy un poco de ambos», comentó. De lo que sí está seguro es que la X lo representa y que, algo tan simple como eso, fue trascendental. «Nuestra lectura es diferente. Tengo una apariencia andrógena, voz femenina, apariencia masculina y actitudes no binarias. Toda la vida se me leyó como machona, por eso quedé excluido desde la primaria», recordó.

Si bien afirmó que hay mucho por hacer aún, valoró la «decisión política» de empezar a reconocer la identidad no binaria. «Es un derecho poder decir ‘yo soy así’ y que la Justicia lo reconozca», remarcó. Así, se instala el debate en la sociedad y se empieza a naturalizar. Pero como pueden existir muchas dudas, señaló que un buen primer paso puede ser comenzar a preguntar: «¿Cuál pronombre utilizás? ¿Con qué nombre te identificas? ¿Cómo querés ser tratado, tratada o tratade?».

Un área donde aún puede generar tensión la identidad de género es la salud. «Cuando voy a hacer un trámite ginecológico, la X ya me representa y hay preguntas desde otro ámbito, con más apertura. Me parece super sano», mencionó. Dann tiene 30 años y sabe que su camino no es igual al de las personas trans. «Tienen otro recorrido, el nombre no siempre es el que te identifica. Un tip bárbaro es llamar por el apellido, porque si llamás a Carlos y aparece una chica trans, es chocante, por ahí no te animás», relató.

Para Dann, la crisis «desunió» al colectivo LGBTIQ+

Dann Castro recalcó que es importante militar por los derechos del colectivo LGBTIQ+ y aprovechar los espacios de visibilización no solo en el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, ya que todavía «quedan muchos derechos por conquistar».

Sin embargo, observó que la crisis económica que atraviesa el país dificulta los encuentros entre quienes militan: «Estamos en una situación agotadora, atravesando un ajuste y siento que nos estamos desuniendo porque cada une está enfrentando una batalla personal de llevar el día a día y llegar a fin de mes».

Escuchá a Dann Castro en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO:

