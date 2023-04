¡De nuevo!: el Tren del Valle chocó y se interrumpió el servicio Neuquén-Plottier

Esta mañana se informó sobre un nuevo choque que protagonizó el Tren del Valle. Por el impacto, según informó la empresa operadora, se tuvo que interrumpir el servicio entre Neuquén y Plottier, aunque alrededor de las 9 se reanudó. Ayer, la formación impactó contra una camioneta policial.

Desde la empresa operadora del Tren del Valle explicaron que la formación chocó contra un vehículo a la altura de la calle Constituyentes, en Plottier.

Ayer, el tren impactó contra una camioneta del Departamento de Seguridad Metropolitana. Fue a la altura de la calle Ignacio Rivas, en Neuquén.

«El móvil no venía en emergencia y el tren venía con la normalidad de siempre. En esa intersección no hay barreras, no hay alarmas sonoras y tampoco banderillero«, indicó a LU5 el subdirector de Tránsito, comisario inspector Daniel Asselborn.

Uno de los efectivos sufrió lesiones, pero estaba fuera de peligro.