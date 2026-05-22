GNL en Río Negro: qué dice el estudio ambiental del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías

La audiencia pública del proyecto del gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste continúa con el análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental de una de las obras centrales del esquema de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la provincia. La consultora Serman y Asociados SA expuso su análisis ambiental. En la presentación, a cargo de Mariano Miculicich, María Sol García Cabrera y María Eugenia Lahaye, se resaltó que se “trata de una etapa” de la evaluación.

También se explicó que solo habrá «cinco puntos de la instalación del proyecto que quedarán en superficie» y se reiteró que el plazo de ejecución se estima en 24 meses, con inicio previsto en “el segundo semestre del 2026”.

Se detalló además que el cruce del río Negro se realizará por «abajo de su lecho para preservar su ambiente».

El estudio permitió «identificar y caracterizar» la zona por donde pasa la traza y se indicó que «no existe ninguna área protegida, ni sensible».

Asimismo, los técnicos resaltaron que la traza tampoco «atraviesa centros urbanos», sino que «principalmente afecta a sectores agropecuarios».

La jornada comenzó pasadas las 9 de la mañana en el Gimnasio Municipal “Sebastiana Antenao”, con la participación de autoridades, equipos técnicos, representantes institucionales y 168 oradores inscriptos. En el ingreso se dispusieron controles de seguridad, lo que generó demoras durante el acceso inicial.

Un esquema energético orientado a la exportación

El proyecto forma parte de la iniciativa impulsada por Southern Energy S.A., que busca vincular la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina para su posterior exportación como GNL.

La obra será ejecutada por San Matías Pipeline y tendrá capacidad para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios de gas, destinados a abastecer el sistema de licuefacción flotante previsto en el Golfo San Matías.

El desarrollo forma parte del esquema impulsado por Southern Energy S.A., el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El plan prevé la instalación de las unidades flotantes de licuefacción “Hilli Episeyo” y “MKII”, que tendrán capacidades de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, respectivamente.

Infraestructura prevista en la provincia

A lo largo del trazado se proyecta infraestructura complementaria para garantizar la operación y seguridad del sistema, con estaciones de válvulas, equipos de mantenimiento del ducto y un sistema de compresión con configuración 2+1 impulsado por turbinas a gas.

También se prevé una planta compresora intermedia en Allen y una estación de medición fiscal en el extremo atlántico del sistema, desde donde se conectará con las instalaciones destinadas al proceso de licuefacción.

De acuerdo al cronograma presentado, la ejecución del proyecto tendrá una duración estimada de 24 meses, con inicio previsto para mayo de 2026 y finalización en abril de 2028.