Débito automático: se cayó la red Link y no funcionan las billeteras virtuales, en Roca

Desde tempranas horas de las mañana, miles de usuarios de la Red Link en Argentina reportaron problemas técnicos que afectan tanto la aplicación BNA+ como el uso de los cajeros automáticos a nivel nacional. Así lo confirmaron los comerciantes de Roca, quienes se encuentran afectados por la situación.

Desde temprano los comerciantes no han podido recibir el pago de sus clientes a través de las billeteras virtuales, como Mercado Pago. «Hoy no funciona, pensé que era un problema del posner, lo reinicié, pero no hubo resultados», indicó un verdulero de la ciudad y agregó que la situación afecta sus ventas debido a que la gente no suele andar con efectivo, por lo que a las personas de confianza «les fía, pero no puedo hacerlo con todos».

En una carnicería las personas hacen fila para poder pagar, pero tardan más de lo esperado ya que prueban distintas formas de acreditar su compra.

«En nuestro caso afortunadamente no bajan las ventas, ya que la gente paga con otras tarjetas o efectivo», apuntó la vendedora. Lo mismo sucedió en otra verdulería cercana al lugar «por el momento no ha sido un problema», expresaron.

Aún no se identificó la causa de estos problemas técnicos que están afectando a los usuarios de Red Link en un día de alto consumo, debido a las ofertas y descuentos ofrecidos por diversas entidades.