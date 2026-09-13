Del mundo tecnológico a la naturaleza: la historia del Club Danés, la primera empresa B de Dina Huapi

«El mundo debería apuntar a más empresas B«. El Club Danés Patagonia, enclavado en el corazón de Dina Huapi, ubicada a 15 kilómetros de Bariloche, alcanzó la certificación de «empresa B» que cumple con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad legal. Solo hay 300 compañías de este tipo en el país y en Dina Huapi es la primera experiencia.

El predio del Club Danés recibe 15 mil visitantes por año, entre turistas y locales -alrededor 8.000 cada temporada de verano y 1.000 motorhomes- que hacen uso del camping, la piscina, la parrilla y el refugio con acceso al río.

«Somos exempleados de Invap, venimos del mundo tecnológico, pero después de la pandemia tomamos la decisión de tomar distancia para conectarnos con la naturaleza. Así nos hicimos cargo de la concesión del Club Danés», explica Ricardo Livingston, de 42 años, que encabeza el proyecto junto a su pareja, Natalia Milovanova, y Lucas Tasso desde noviembre de 2023.

El Club Danés está ubicado en Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Este técnico electrónico participó en el lanzamiento del satélite Arsat 1, integró los proyectos del Arsat 2, Saocom 1A y 1B y ocupó varios cargos en la Subgerencia Nuclear, sumándose además a proyectos internacionales como QA Nuclear y Pallas, un reactor que se vendió a Países Bajos. Se autodefinió como «tres desquiciados que buscan un mundo mejor»: «Veníamos con una cabeza técnica con el propósito de alejarnos de un mundo tan conectado para dedicarnos a vender desconexión«. Hoy el equipo suma a Victoria, de 7 años, la hija de Natalia y Ricardo.

Cuando supieron del programa Generación Aceleración B impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Río Negro para solventar la certificación de B corp, los socios no dudaron en anotarse y salieron seleccionados. «Fueron varias etapas del proceso en el que los facilitadores del sistema B te acompañan a transitar la evaluación. La provincia pagó el acompañamiento que es una ayuda enorme», recalcó Ricardo.

El Club Danés está ubicado en Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Sucede que para acceder a la certificación B se requiere una auditoría internacional. Por eso, en el mundo solo hay 12 mil empresas de este tipo. «Ser una empresa b significa que asentás tus bases en el triple impacto. Hoy vivimos en un mundo en que la mayoría de las empresas se centran en la rentabilidad. Nosotros quisimos abrir las puertas para demostrar que somos triple impacto», especificó Ricardo.

El trámite para obtener la certificación duró un año y culminó en julio. Al llenar el formulario inicial, reconoció Ricardo, «uno entiende a dónde está parado. Los facilitadores aportan una visión más profesional y la certificación ayuda a ordenar la empresa».

«La pata social y ambiental»

Cuando arrancaron la concesión, los tres socios pusieron en marcha una política ambiental. Diseñaron un sistema homologado para el tratamiento de aguas grises y negras de motorhomes y la reutilización del agua de las duchas para el riego.

«Como venimos del palo técnico, nos preguntamos: ¿cómo hacemos para que los deshechos no vayan a parar a la calle o al lago?, ¿cómo los sacamos de circulación? Así logramos homologar el sistema con el Municipio de Dina Huapi y el Departamento Provincial de Aguas y hoy, podemos emitir certificados de descargas para la gente que incluso sirve para ingresar a áreas de Parques Nacionales», indicó y agregó que «esos líquidos se los lleva un camión a la planta de tratamiento de líquidos cloacales».

El sistema tiene una capacidad de 5.000 litros para optimizar el traslado del camión: «El proyecto permite dar un servicio vital para casillas y motorhomes y evitar que se drenen químicos al suelo».

El Club Danés está ubicado en Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Por otro lado, pusieron en marcha ocho duchas nuevas que cuentan con un novedoso sistema: el agua que se utiliza para las duchas, se filtra, va a una cisterna y se destina al riego. Por otro lado, cambiaron las luminarias a luces LED y restringieron los horarios de los eventos para disminuir el ruido y no afectar a la fauna local.

«Son muchos medidas que vamos generando para bajar el impacto ambiental. Nos vinimos en busca de un mundo mejor. Por otro lado, destinamos parte de nuestros ingresos a donaciones, pero eso no estaba documentado. Esto fue algo así como formalizar un proceso que ya teníamos«, mencionó.

El Club Danés está ubicado en Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Livingston consideró que obtener la certificación de empresa B deberían conllevar ciertos tipos de beneficios, como la disminución del pago de tasas, por ejemplo. De esta forma, se podría fomentar que más firmas trabajen de manera responsable.

Con este logro, ahora los socios ya piensan en otros desarrollos, como el proyecto Conexión Estepa, una experiencia de campo en el refugio, orientada a los extranjeros que se ofrece como paquete turístico. «El turista hace repulgue de empanadas a orillas del río, participa de un asado en el campo con poncho y de shows de folklore», describió. También destacó la cercanía a la comunidad local. «No hay tanta oferta en esta zona y a la gente le gusta el proyecto. Unos 250 chicos vienen a la colonia de vacaciones en verano. Son los pibes del pueblo. Todo esto nos acerca socialmente y nos da identidad«.