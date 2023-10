Delfina Merino y Belén Succi, nacidas para ser Leonas

El largo camino para poder construir un elemento que se reconozca como parte fiel de una elite, no se consigue de un día para el otro. Detrás de la imagen generalmente exitosa de esta selección, que en un corto tiempo ha sabido lograr prestigio y popularidad como ninguna otra en la historia del deporte argentino, hay sacrificio, trabajo, privaciones y por sobre todo, mucha pasión.



“Yo quiero ser Leona” es el sueño del cualquier joven jugadora de hockey que desea ser parte de una estirpe que ya es leyenda. Delfina Merino y Belén Succi son dos de las exponentes más representativas de ese linaje gestado hace poco más de 20 años , y que en sus genes guarda secretos y verdades.

Algunos de ellos fueron develados en la quinta edición de Vértices, donde las históricas jugadoras contaron qué se necesita para soñar con ser parte algún día de ese cuerpo de elite llamado Las Leonas.

El auditorio del Hotel y Casino Del Río lució colmado para disfrutar de la charla con Las Leonas. (Foto/Florencia Salto)



Delfi y Belén fueron las invitadas a la nueva charla del ciclo de entrevistas organizado por el Diario Río Negro, que esta vez tuvo como sede el auditorio del Hotel y Casinos del Río de Cipolletti, que albergó a más de 250 personas, muchas de ellas niñas y adolescentes que sueñan con vestir alguna vez la camiseta con el legendario logo leonino diseñado por Inés Arrondo, símbolo de la entrega individual en pos de la fuerza colectiva.



“Si se quiere llegar al alto rendimiento, hay cosas que no se negocian. Hay ciertas pautas de educación y de valores que han estado en Las Leonas desde siempre”, asegura Belén Succi, la histórica arquera del seleccionado femenino de hockey, que se retiró el año pasado tras ganar la medalla de plata en el Mundial de Países Bajos, luego de estar 16 años en el arco albiceleste.



“Ahora hay más exposición. La foto de Tik Tok o Instagram nos puede ver que siempre estamos contentas, pero así no es la carrera del deportista. Nosotras ganamos muchísimas finales pero perdimos más. Detrás de cada medalla ganada hay un proceso: hay que levantarse todos los días a la mañana, ir a entrenar, a veces doble turno, y en el medio, estudiar”.



Belén respira liderazgo. En cada frase, en cada afirmación, deja entrever el poder de mando con el que debe contar la integrante del equipo que desde su puesto en la cancha y en soledad, todo lo ve. “El hockey es mi pasión, pero la docencia y la educación física es mi profesión”, agrega Succi, quien se retiró de la actividad siendo la mejor arquera del mundo.



En el escenario de Vértices, Succi cruza miradas con Delfi Merino, la explosiva delantera que debutó en Las Leonas en el 2009 hasta su forzado y polémico retiro del equipo en el 2022, poco antes del Mundial de Países Bajos.



Considerada la mejor jugadora del mundo en 2017 y hoy abogada, Delfi deja una sentencia: “Nosotras somos Leonas en todos los ordenes de la vida, no solamente a la hora de ponernos la camiseta y salir a jugar un partido. Somos Leonas a la hora de levantarnos e ir a entrenar pero también a la hora de quedarnos hasta tarde y poder estudiar. Somos Leonas cuando nos toca ir a trabajar, cuando estamos con nuestras familias o amistades. Nuestra pasión es el hockey, pero hay que sacrificarse”.



El mensaje de Merino es claro y contundente, admitiendo que detrás del velo encantador de ser una Leona, hay una dura historia de abnegación.

La ligazón de Delfi con el deporte y su club de toda la vida, Banco Provincia, viene desde muy lejos. Sus bisabuelos fueron los que manejaron por mucho tiempo el buffet del club, su abuela, Porota, hizo tenis hasta los 80 años y su mamá fue jugadora de hockey hasta que Delfi nació.



Belén es del CASI, en San Isidro, y su vínculo con el deporte se fue fortaleciendo por el apoyo incondicional de su mamá, docente, y su papá, remisero. “Me subían a la bicicleta y pedaleaban 40 cuadras para llevarme a hockey. Después, otras 40 para llevarme a natación. Así fue hasta que me decidí a ser arquera. Es un puesto donde tener que tener mucha fortaleza mental. Fue una decisión difícil de tomar con solo 15 años”.



Delfi, que de chica jugaba al fútbol tan bien como los varones de su curso, también lo hacía en el tenis pero finalmente se quedó con el hockey. “Lo hice por mis amigas, me gustaba mucho más el deporte grupal que uno solitario e individualista como el tenis”.

Bienvenidas a la jungla

El llamado de Delfi a Las Leonas fue en el 2009, aunque en el 2007 fue citada por el DT de entonces, Gabriel Minadeo, para jugar un partido amistoso en San Juan.

Para Belén (4 años más grande que Merino), el debut fue un poco antes, pero ambas recuerdan con mucha alegría la primera vez que compartieron plantel: fue un viaje a un torneo que se disputó en Bermudas en el 2009.



“A ese torneo viajamos muchas chicas jóvenes y muy poquitas grandes”, cuenta Delfi, mientras Belén acota: “Yo era una de las más grandes, imaginate… Tenía 23”.

Continúa Merino. “El viaje tenía una escala en Nueva York, pero la conexión a Bermudas se suspendió por una tormenta de nieve y nos tuvimos que quedar tres días ahí, paseando y disfrutando de Nueva York. Yo tenía apenas 19 años, la pasamos bárbaro”.



Succi. “El hockey te permite conocer otros países y muchas culturas. Son experiencias que te nutren y te abren la cabeza. Hasta antes de Las Leonas, yo no conocía el avión. Iba a un buen club, pero no por economía familiar, recibía ayuda del club y de mis compañeras. Mi mamá siempre me alentaba a que siga mis sueños con el deporte pero mi viejo, que no había podido estudiar, me decía que a la casa debía llevar un título, que es algo que te dignifica”.



Para estas Leonas “Rosario siempre estuvo cerca” porque fue allí donde Merino y Succi, siendo muy jóvenes, se consagraron campeonas del mundo.

“Para mí fue como estar en Disney, yo era la más chiquita del plantel y decía: esto no me puede estar pasando. Cuando me preguntan cuál es mi torneo preferido, a veces es difícil elegir porque fueron muchos y muy lindos, pero Rosario 2010 fue muy especial.

A mi me tocó compartir plantel con jugadoras que hasta no hacía mucho miraba por la tele, y de repente me tocaba reemplazar a Sole García. Tres años antes yo me moría por una foto con Sole García”.



Para Belén también fue un torneo bisagra en muchos aspectos, porque si bien ya había tenido su primer cita grande en Beijing 2008 (bronce) siendo suplente de Mariela Antoniska en el arco, en Rosario le tocó ser titular. “Era campeona del mundo pero a partir de ahí ese título había que revalidarlo. Era mi primer mundial y lo gané”.

La Leona muestra las garras

Las exigencias no fueron gratuitas para Belén, quien después de ese torneo comenzó a padecer ataques de pánico, incluso en pleno partido. “Después del mundial de Rosario, fue mucha la presión que sentí. A veces estaba 15’ sin acción y pensar que una llegada podía terminar en gol, no lo soportaba. Como no era una patología muy común en esa época, hasta llegue a jugar con ataques de pánico. Todo ese tiempo estuve luchando contra mi cabeza. Trataba de dar todo en la cancha, pero afuera lo pagaba caro”.



Hasta que a Belén le llegó una noticia que cambió la vida para siempre: se enteró que estaba embarazada. Milagrosamente, los ataques de pánico desaparecieron. Claro que todo el asunto tuvo una consecuencia no menor: Succi se perdería los Juegos Olímpicos de Londres 2012 . De todas maneras dejar atrás los ataques de pánico y pasar a disfrutar de su hijo Bautista, inclinaron definitivamente la balanza.



Delfi tocó el cielo con la manos cuando fue elegida la mejor del mundo a comienzos del 2018, pero luego tuvo una lesión en la rodilla que casi la deja afuera de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos de pandemia donde Las leonas se colgaron la medalla de plata. “Se sufrió mucho competir en ese contexto. Nos teníamos que hisopar todos los días, fue my estresante. No fue fácil lo que vivimos”, cuenta Delfi que a la vuelta de Tokio en el 2021, contrajo Covid.



Regresó al equipo en abril del 2022 pero sorpresivamente el DT Fernando Ferrara la bajó de la lista para ir al Mundial de Países Bajos. “Me dejaron afuera del proceso del Mundial medio de repente, no lo vi venir. Hoy lo puedo contar porque lo he hablado mucho, pero fue un momento doloroso porque la forma no fue la adecuada. Si me hubieran dicho que tenía que mejorar tal cosa, lo hubiera hecho. A mí lo que más me apasiona es la camiseta argentina. Ahora trabajo todos los días en mi club para poder volver a la selección porque yo no me quiero despedir así”.



Belén Succi, que sí pudo decir adiós como siempre lo soñó, desea que Delfi también lo haga. “ Ojalá vuelva tener la chance de vestir la camiseta de la selección y que se pueda despedir como se lo merece una jugadora de su categoría y que le ha dado tanto a Las Leonas”.