Una charla de palo a palo con el Pato Fillol en el estreno de Vértices

Han pasado 45 años desde que la Selección Argentina bordó la primera estrella de las tres que decoran su escudo, y sin embargo pareciera que el tiempo se ha detenido en la figura del que para muchos es el mejor arquero argentino de todos los tiempos.



El metro ochenta y pico de Ubaldo Matildo Fillol no pasa desapercibido ni mucho menos. No sólo por su estampa inalterable, sino que por sobre todo, se le destaca el reconocimiento y agradecimiento por su aporte a la gloria deportiva nacional.



A la salida del aeropuerto, en el ingreso al hotel, en la calle, desde el auto, en el restorán. La firma en la camiseta, la foto, la selfie, la mano que saluda desde la ventanilla, la charla apurada donde la gente le muestra su reverencia.

Es la figura de Fillol, que más allá de los tiempos, sigue despertando una admiración sin fecha de vencimiento. Y para todo el mundo es el Pato, siempre el Pato.



El gran arquero argentino fue el primer invitado de Vértices, el ciclo de charlas organizado por el Diario Río Negro con personalidades del deporte. El auditorio se colmó de hinchas de River de todas las edades, aunque la grandeza del Pato con la Selección excede preferencias de colores, por lo que la hazaña del Mundial ‘78 fue uno de los puntos altos de la entrevista.



El Pato Fillol, en el auditorio del Diario Río Negro. (Fotos/Andrés Maripe)

“Muchos de los chicos que vieron ahora a la Selección ganar su tercera estrella, se preguntan quiénes fueron lo que obtuvieron la primera. El título de Qatar revaloró las dos conquistas anteriores ya que fueron varias generaciones que no habían podido ver a la Argentina campeón”, asegura el Pato, quien después de la charla se prestó a las fotos y firmas de camisetas de un piberío ávido de conocer al primer gran héroe del arco albiceleste.



Fillol se atrevió a contar detalles de su vida de pensión en la época de juveniles, donde las necesidades y la falta de recursos eran moneda corriente. “Guiso, sánguche, una gaseosa y a entrenar”. La contención del recordado Carmelo Faraone en sus primeros tiempos en Quilmes, después de un debut de apuro a los 18 años, con goleada en contra incluida. “Ese día lloré mucho en la pensión. Después llegó Carmelo y me devolvió la confianza. Fue la primera persona que me ayudó en el fútbol”.



Las grandes manos del Pato recortan la escenografía de Vértices y ante cada pregunta abre su corazón y saca a la luz detalles inéditos del comienzo de su vida deportiva, tanto en River como en la Selección.



“No se cambie Fillol, vaya a hablar con los dirigentes porque usted se va a jugar a River…”, le dijo Ángel Amadeo Labruna cuando lo entrenaba en Racing a comienzos de 1973. El Pato entendió tiempo después que el icono de la historia del Millo ya estaba moldeando el River del 75’ que terminaría con una sequía de 18 años sin títulos.



Fillol jugó en River durante 10 años y consiguió siete títulos.

La Selección de Menotti, el Loco Gatti y la convocatoria. “Cuando el Flaco agarra la Selección en 1974 me dice que tenía en mente hacer dos giras: en la primera iba a atajar yo y en la segunda Hugo. Y yo tuve el atrevimiento de decirle: ‘César, si yo ando bien en esa gira, ¿voy a tener que ir al banco en la segunda?’. Se ve que al Flaco no le gustó mi planteo y no me llamó más”. Hasta seis meses antes de la Copa del Mundo del ‘78.



“Héctor Vega Onesime, de El Gráfico, arma una nota conmigo, que había sido elegido como el jugador del año, y Menotti en su departamento. En una parte de la charla Onesime le pregunta al Flaco sobre si tengo posibilidades de volver a la selección y ahí es cuando César dice que sí, pero que sería el cuarto arquero detrás de Gatti, Baley y Lavolpe. Era diciembre del 77”.



El Pato salva ante Resenbrink, en una de sus atajadas más memorables en la final ante Holanda,

En enero del 78 Hugo Gatti renuncia a la Selección y en una de las primeras prácticas en la Villa Marista, el arco comienza con su proceso de cambio de mando. “El Flaco divide equipos en un entrenamiento, se me acerca, me da el buzo y me dice: ‘Agárrelo fuerte Pato…’ No lo solté más y fuimos campeones del mundo”.

Para la entrevista, Filllol lució una remera con la estampa del abrazo más famoso de la historia del fútbol: el Abrazo del Alma, la legendaria foto tomada por Ricardo Alfieri apenas Argentina le gana la final a Holanda en 1978.



Previo a ese apretujón lleno de gloria entre el Conejo Tarantini y el hincha Víctor Dell’Aquila, Fillol cae de rodillas en el césped del Monumental y ante el auditorio del diario Río Negro deja una revelación. “Cuando estoy arrodillado veo la imagen de Jesucristo…” El Pato se quiebra y no puede contener las lágrimas, nosotros tampoco. El ‘1’ revive aquel momento con intensidad y nos regala una de esas emociones que serán tan inolvidables como aquella fabulosa instantánea de Alfieri.



El Pato y un relato a corazón abierto en el estreno de Vértices. (Foto/Andrés Maripe)

El Pato también pudo sacar a la luz situaciones no tan felices como cuando Carlos Lacoste, el mandamás del fútbol en la época de la dictadura, lo amenazó de muerte si no renovaba el contrato con River. “Puso la cartuchera con la pistola arriba de la mesa y me dijo que si él quería, me metía un par de balazos y no me encontraban más. Yo me reí en ese momento porque no lo creía capaz de cumplir con semejante amenaza. Después lamentablemente nos enteramos de que eran capaces de eso y mucho más”.



El Pato bucea en su memoria y recuerda con tristeza cuando Carlos Bilardo lo dejó afuera del Mundial 1986, después de haber jugado toda la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de México.

“Cuando termina el último partido con Perú (2-2) en el Monumental, le digo a Bilardo en el vestuario que me voy a ir a jugar a España porque me quiere el Atlético Madrid. Yo estaba en el Flamengo. Me miró así nomás y casi no le dio importancia a lo que le decía. No me llamó nunca más. Igual lo respeto mucho y no tengo rencores. No me hubiera importado ir como suplente, yo por la Selección daba cualquier cosa”.



Nos cuenta que estuvo en Qatar 2022, que marcó el fin de años de ausencia en una Copa del Mundo. “Desde España 1982 que no iba a un Mundial. Esta vez, no sé por qué, quería estar ahí”. Corazonadas de campeón.

Así fue la primera fecha del ciclo Vértices, llena de recuerdos, emociones y vivencias motorizadas por la generosidad del enorme Ubaldo Matildo Fillol, el Pato, marca registrada de todos los tiempos en el fútbol mundial.