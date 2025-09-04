Un motociclista hospitalizado luego de un choque en la Ruta 22 de Neuquén este jueves

Un accidente de tránsito generó demoras en la Ruta Nacional 22, a la altura de la calle Chaneton de Neuquén, este jueves por la tarde. Aparantemente, se trató de un choque entre un auto y una motocicleta. El director del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, Andrés Herrero, confirmó que un móvil trabajó en el sector. El choque sucedió minutos antes de las 14:30.

Más tarde, Herrera confirmó que un motociclista fue trasladado al hospital Bouquet Roldán producto de las lesiones sufridas. «Presentaba quemaduras por fricción varias», agregó.

Por su parte, fuentes policiales comentaron que, al mismo tiempo, ocurrió un choque en la intersección de las calles Soldado Águila y Bustos Pérez, en el barrio Valentina Sur, entre una moto y un vehículo tipo Sedan. Al lugar también acudió personal del SIEN, quien brindó atención médica al motociclista y lo trasladó al hospital Heller.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre el choque ocurrido en la Ruta 22, en pleno horario pico de la capital.

Otro choque que involucró a motociclistas: accidente en la Ruta 39 de Neuquén

Este jueves, también ocurrió otro accidente que involucró a motociclistas en el norte de la provincia, sobre la Ruta 39. Fue entre Andacollo y Huinganco. Los ocupantes despistaron y cayeron a un costado de la ruta. Producto del impacto fueron trasladados de urgencia al hospital de Chos Malal. Se trata de dos jovenes, un hombre y una mujer, de 20 años aproximadamente.

Personal policial y médico trabajó en el lugar. Foto: gentileza.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, el comisario Naldo Burgos, jefe de la comisaría 30 de Andacollo, informó que alrededor de las 8 recibieron «un llamado de una persona accidentada en la Ruta 39» y que, al arribar, se constató «el despiste de una motocicleta con dos ocupantes: un hombre y una mujer de unos 20 años de edad aproximadamente».

Al lugar acudió rápidamente personal policial y médico, quienes se encargaron posteriormente del traslado de las personas heridas al hospital de Chos Malal.

«Ambos fueron derivados en primera instancia al nosocomio de Andacollo y posteriormente, producto de las graves lesiones, fueron trasladados en dos ambulancias a Chos Malal«, detalló Burgos.

Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron confirmadas, pero Burgos advirtió que en el lugar «no hay indicios de otras personas ni vehículos involucrados», según el relevamiento hecho por Criminalística.