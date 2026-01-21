Demoras en la Ruta 7 de Neuquén por obras este miércoles y jueves: a qué hora y en qué sector

La Ruta 7 en Neuquén tendrá demoras en el tránsito por tareas de repavimentación a la altura de Tratayen. La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén informó que habrá cortes intermitentes.

Atención en la Ruta 7: obras, cortes y demoras en Tratayen

Según informó el Gobierno de Neuquén a través de la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén, se realizan tareas de fresado de calzada con presencia de equipos y personal en el lugar, lo que obliga a extremar la precaución al circular.

La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén anunció trabajos sobre la Ruta 7 en Tratayen Imagen de archivo: Florencia Salto.

Los trabajos están previstos para este miércoles 21 y el jueves 22 de enero, entre las 9.00 y las 17.00, período en el que se esperan demoras en la circulación. El tránsito se mantendrá habilitado de manera asistida.

Tránsito asistido en la Ruta 7 por trabajos de fresado durante dos jornadas

Desde el organismo vial recordaron que la advertencia incluye la obligación de circular con luces bajas encendidas durante el paso de obras, en cumplimiento de la normativa vigente.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con antelación y respetar las indicaciones del personal vial presente en el tramo afectado, mientras continúan las tareas de repavimentación sobre la ruta.