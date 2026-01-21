Intentaron sobrepasar un camión y volcaron en la Ruta 22: hubo dos heridos

El accidente ocurrió cuando un auto que viajaba desde Cipolletti hacia San Antonio Oeste. Foto: gentileza.

Un fuerte vuelco generó preocupación durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 22, entre Chimpay y Coronel Belisle. Minutos antes de las 9.40, un auto modelo Chery Arrizo 5 Confort despistó y volcó en el kilómetro 1036. Como consecuencia, sus dos ocupantes resultaron heridos.

Ruta 22: un auto volcó tras una maniobra de sobrepaso

De acuerdo con información de la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba desde Cipolletti hacia San Antonio Oeste y realizó una maniobra de sobrepaso sobre la traza nacional.

Tras perder el control, el auto mordió la banquina y terminó volcando, quedando apoyado sobre su techo en la banquina contraria al sentido de circulación.

Un auto despistó y volcó en el kilómetro 1036 de la Ruta Nacional 22, en Río Negro Foto: FM Ceferino.

En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad. Personal policial confirmó que ambos ocupantes presentaban «lesiones de carácter leve» y fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslados de urgencia.

El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que intervino para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en ese tramo de la ruta mientras se realizaban las actuaciones de rigor.

Despiste y vuelco en la Ruta 22 interrumpió el tránsito

Cerca de las 10.15 la Policía informó que se procedió a la entrega del vehículo bajo acta de estilo, quedando el rodado en el lugar del hecho a la espera del servicio de grúa.

Desde la Policía indicaron que la circulación se mantuvo controlada durante el procedimiento y luego se normalizó.