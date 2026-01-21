Intentaron sobrepasar un camión y volcaron en la Ruta 22: hubo dos heridos
El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 en la zona del Valle Medio de Río Negro. Un auto despistó y volcó luego de intentar pasar a un camión. Los dos ocupantes sufrieron lesiones leves, según informó la Policía.
Un fuerte vuelco generó preocupación durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 22, entre Chimpay y Coronel Belisle. Minutos antes de las 9.40, un auto modelo Chery Arrizo 5 Confort despistó y volcó en el kilómetro 1036. Como consecuencia, sus dos ocupantes resultaron heridos.
Ruta 22: un auto volcó tras una maniobra de sobrepaso
De acuerdo con información de la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió cuando el vehículo circulaba desde Cipolletti hacia San Antonio Oeste y realizó una maniobra de sobrepaso sobre la traza nacional.
Tras perder el control, el auto mordió la banquina y terminó volcando, quedando apoyado sobre su techo en la banquina contraria al sentido de circulación.
En el vehículo viajaban dos personas mayores de edad. Personal policial confirmó que ambos ocupantes presentaban «lesiones de carácter leve» y fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslados de urgencia.
El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que intervino para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en ese tramo de la ruta mientras se realizaban las actuaciones de rigor.
Despiste y vuelco en la Ruta 22 interrumpió el tránsito
Cerca de las 10.15 la Policía informó que se procedió a la entrega del vehículo bajo acta de estilo, quedando el rodado en el lugar del hecho a la espera del servicio de grúa.
Desde la Policía indicaron que la circulación se mantuvo controlada durante el procedimiento y luego se normalizó.
