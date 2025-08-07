Demoras en la Ruta 7 este jueves entre Centenario y Neuquén por el vuelco de una camioneta

Nuevamente, un siniestro vial provoca demoras en la Ruta Provincial 7, en el tramo que une Centenario con Neuquén. En esta oportunidad se trató de una camioneta Toyota Hilux, que volcó en la mano que va hacia la capital.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta perteneciente a una empresa, que era conducida por una mujer, según informó Centenario Digital.

El accidente ocurrió en horas de la tarde, a la altura de la calle 3 de Centenario. Alrededor de las 4, el tránsito continúa con demoras en el carril que viaja en sentido a Neuquén.

Susto en la Ruta 7 por el vuelco de una camioneta: no hay heridos

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de las causas del vuelco. Personal policial y bomberos acudieron al lugar y trabajan para normalizar la circulación de los vehículos.

Por el momento está habilitado solamente el carril interno. En el lugar se registra una larga fila de vehículos.

Desde la policía de Tránsito confirmaron a diario RÍO NEGRO que, afortunadamente, solo se trataron de daños materiales y no hubo lesionados.