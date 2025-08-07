Accidente en Ruta 7 este jueves: un choque múltiple complica el tránsito en el ingreso a Neuquén

La Ruta 7 volvió a ser el escenario de un accidente este jueves. Un choque en cadena tuvo lugar esta mañana en uno de los ingresos a Neuquén. El tránsito está complicado por la zona, se recomienda circular con precaución.

Según informaron fuentes policiales a este medio, se trató de un accidente dentro del nodo vial por el cual se ingresa a Neuquén, a pocos metros del Shopping Alto Comahue.

El tránsito por la zona se encuentra «complicado». Ahora en el lugar trabajan efectivos policiales para ordenar el tránsito.

Una semana atrás también hubo un choque múltiple sobre Ruta 7

El comisario Pablo Encina informó que el tránsito en el sector ya está liberado. Señaló que solo tuvieron intervención en el accidente ocurrido alrededor de las 8:30. En el resto, los conductores intercambiaron los respectivos documentos.

El tercer accidente ocurrió a la altura del puente de circunvalación. El comisario Pablo Encina detalló que fueron cinco los vehículos involucrados: «una camioneta Amarok, un Aveo, un Siena, un Tiguan y una S10».

El comisario informó que «no hubo lesionados». Los vehículos circulaban por el carril interno cuando otro conductor (no identificado) «realizó una maniobra brusca», que obligó al frenado repentino del resto y produjo un choque en cadena.

Encina destacó que todos los documentos estaban en regla y que ninguno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia.