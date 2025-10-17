Demoras en las principales rutas de Vaca Muerta por el traslado de tanques: horarios y zonas afectadas

La empresa industrial AESA anunció un gran operativo por el traslado de unos tanques de gran capacidad en las principales rutas de Vaca Muerta. Esto perdurará todo el fin de semana, ya que tendrá una trayectoria de más de 100 kilómetros en Neuquén.

Los objetos que moverán serán dos tanques con capacidad de 160×320 metros cúbicos, cuya dimensión máxima es de 21,5 metros de largo, 6,80 metros de alto, 9,10 metros de ancho y 27,7 toneladas.

El traslado iniciará este sábado 18 de octubre a partir de las 7 desde el yacimiento Loma Campana hasta La Angostura Sur, cerca de Sierra Barrosa.

Cómo será el trayecto en las rutas de Neuquén

El operativo planificado tiene una extensión de 117 kilómetros por las rutas 7, 17 y caminos internos de los yacimientos mencionados. En total, estiman que el traslado durará dos días hasta el destino final.

Foto: Gentileza AESA.

El operativo de transporte incluirá dos tractores y dos formaciones de líneas hidráulicas y contará con la asistencia de más de 10 personas, teniendo en cuenta a personal de trabajo, policías motorizados de la provincia y el acompañamiento de vehículos guía.

«Rogamos a la comunidad transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal a cargo de las maniobras de traslado y pedimos disculpas por las molestias o demoras que se puedan ocasionar», indicaron desde AESA.