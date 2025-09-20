Más asfalto en el corredor de Vaca Muerta: repavimentan un tramo de la Ruta 7 entre Añelo y Rincón de de los Sauces

La Dirección Provincial de Vialidad inició la repavimentación del sector Agua Colorada, en la Ruta 7 de Neuquén, entre Añelo y el empalme con la Ruta 5 hacia Rincón de los Sauces. Se trata de un punto neurálgico para el tránsito de la zona hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Un corredor estratégico que concentra la mayor circulación de Vaca Muerta

La obra forma parte del plan provincial para optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad en los principales accesos a Vaca Muerta. Según detalló el Ejecutivo, la intervención es posible gracias a la inversión en nuevo equipamiento para Vialidad provincial.

El tramo en reparación alcanza unos dos kilómetros de extensión. Por el desgaste y el deterioro acumulado, fue necesario levantar la carpeta asfáltica anterior, nivelar el terreno, incorporar material, imprimar y finalmente colocar un nuevo pavimento.

Las tareas están a cargo del Departamento Asfalto de Vialidad provincial. El objetivo es garantizar un tránsito más seguro en un corredor donde la circulación de camiones y vehículos livianos creció exponencialmente en los últimos años.

Desde el organismo destacaron que los trabajos forman parte de un programa integral que prioriza los caminos más transitados de la región, en particular los vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Obras en Vaca Muerta: refuerzan la seguridad vial en la ruta 7

El trabajador de vialidad encargado de la obra, Milton Gómez, explicó que el material se traslada desde la planta de asfalto de Zapala, sede central del organismo, lo que implica una operación diaria de ocho bateas.

El material para la repavimentación se transporta desde la planta de Zapala hasta Añelo.

El traslado del asfalto caliente requiere un cronograma ajustado para evitar la pérdida de temperatura y garantizar que el material llegue en condiciones óptimas al tramo de Agua Colorada.

De este modo, los equipos coordinan turnos y horarios para cumplir con la meta de repavimentar y habilitar la calzada en el menor tiempo posible.

Los próximos trabajos previstos en la ruta 7 de Neuquén

Además de Agua Colorada, la repavimentación también se lleva adelante en el tramo de la ruta 7 que conecta Añelo con el límite con Río Negro. Allí, Vialidad contrató en paralelo un servicio de fresado y bacheo integral.

Las autoridades informaron que, una vez finalizadas las tareas de repavimentación, se procederá a la señalización horizontal en todo el tramo intervenido.

El plan busca no solo renovar la calzada, sino también garantizar mejores condiciones de circulación para los vehículos que diariamente utilizan este corredor estratégico.