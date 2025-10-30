Hubo demoras en los puentes entre Neuquén y Cipolletti este jueves por un accidente complicó el tránsito

Un accidente complicó el tránsito entre Neuquén y Río Negro este jueves a la tarde. El hecho ocurrió cerca de los puentes carreteros, en la mano con dirección a Cipolletti.

El parte de tránsito de Google Maps indicó grandes demoras en Neuquén hacia Cipolletti sobre la Ruta 22 desde la calle Tronador. La circulación se normalizó después de una hora.

Por el momento, ni autoridades neuquinas ni rionegrinas han brindado detalles del incidente que ocasionó las demoras. En el sector testigos visualizaron personal de bomberos y hasta una ambulancia interviniendo en el sector.