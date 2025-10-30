Ruta 65: avanzan las obras viales en zonas de tránsito intenso en Cipolletti

Continúan los trabajos de infraestructura vial en dos puntos clave del tránsito cipoleño sobre la Ruta Provincial 65, conocida como “Ruta Chica”. Las obras se concentran en los empalmes con la avenida Circunvalación Perón y la calle Mosconi, sectores históricamente conflictivos por el cruce de flujos vehiculares.

El proyecto busca ordenar y agilizar el tránsito con la construcción de nuevos accesos y derivadores, además de mejoras complementarias en la vía como isletas, cordones, banquinas, ciclovías, iluminación, defensas metálicas y semáforos. Según Vialidad Rionegrina, las intervenciones apuntan a brindar mayor seguridad y fluidez en el tránsito.

Foto: Flor Salto.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, indicó que el avance de la obra es del 33%. “En el empalme con calle Mosconi se trabaja sobre las veredas y se modifica la bicisenda existente”, explicó.

Grün adelantó que la próxima semana se comenzará a colocar la señalización vertical y horizontal sobre la carpeta asfáltica, un paso previo a la habilitación del nuevo cruce a nivel.

En paralelo, se avanza con el replanteo del derivador en el empalme de la Ruta 65 con la avenida Perón, un punto estratégico por la alta circulación de vehículos. Según indicaron desde el municipio de Cipolletti, se realizó un nuevo sistema de alcantarillado, lo que permitirá ampliar los radios de giro y ensanchar los carriles de circulación.

La ejecución está a cargo de la empresa Oscar Raúl Quidel, con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos.

Cambios en los accesos en Ruta 65

Uno de los cambios más importantes es la apertura del acceso en calle Mosconi junto con la eliminación del ingreso por Vélez Sarsfield. La medida busca disminuir riesgos y mejorar la circulación en una zona con alto flujo vehicular.

«El acceso que se interrumpe en Vélez Sarsfield también tiene que ver con una obra que se está preparando que es lo que va a suceder en la calle Perón, en todo su recorrido hasta calle Illia, se transforma todo ese nudo», explicó Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas del municipio.

Para reemplazar el ingreso eliminado en Vélez Sarsfield, se proyecta un nuevo acceso canalizado en Mosconi, que funcionará como alternativa y permitirá redistribuir el tránsito de manera más ordenada en ese sector de la ciudad.

Sobre los avances en Mosconi, Zovich detalló que hasta el momento se completaron los trabajos preliminares en los pasos a nivel y se construyó el terraplén. Ahora resta avanzar con la instalación de cordones cuneta, paso previo a la pavimentación definitiva.