Denuncia falta de asistencia psicológica en el hospital de Roca: teme por su vida y la salud de su hijo

«Estoy pidiendo ayuda porque tengo pensamientos que son muy negativos y desde el hospital me cerraron las puertas. Mi hijo de 7 años no duerme porque no quiere dejarme sola». Así empezó el relato de una mujer de Roca que sufre ataques de pánico y ansiedad desde hace dos años.

A las 3:05 de la madrugada la mayor parte de la población duerme para enfrentar un nuevo día, pero no es el caso de esta mujer. El miedo por las taquicardias hacen que tome su celular para llamar a su amiga y pedir auxilio a través de un video selfie.

La mujer de 39 años se acercó a RIO NEGRO a denunciar que desde el hospital Francisco López Lima no le brindaron asistencia inmediata con un profesional de la Salud Mental a pesar de que lo pidió reiteradas veces.

«Al principio, los ataques de pánico me agarraban una vez por mes. En este último tiempo son tres por semana y mi nene sale a pedir ayuda», relató entre lágrimas. Fue asistida varias veces en el sector de la guardia del Hospital López Lima de Roca y nunca la derivaron a algún psicólogo, según su testimonio.

Le dijeron que vuelva el año próximo

En uno de los últimos episodios, la paciente asistió a la salita de barrio Nuevo, donde la derivaron de urgencia a un psicólogo. En la indicación se mencionaba que necesitaba ser asistida y medicada junto con el apoyo de un profesional de Salud Mental.

«Fui a la parte de Salud Mental y prácticamente me cerraron las puertas. Me dijeron que tengo que volver en febrero o marzo del año que viene. Me atendieron desde una puerta, ni siquiera me dejaron entrar a un consultorio a explicar mi situación«, contó la paciente. Sintió que desde la dirección del hospital le «tomaron el pelo».

Me parece injusto que una tenga que llegar a esto. Tener que llegar lastimados o que algunas personas recurran a otra medida extrema porque no son escuchados o no se animan a hablar. Yo estoy pidiendo ayuda» Denunciante

La joven mujer insistió en el área administrativa del hospital para poder acceder a una cita con un psicólogo. «Siento que me están abandonando porque fui con toda la esperanza de que me puedan dar un turno y no tuve respuestas. Simplemente estoy pidiendo que alguien me escuche y me diga cómo puedo seguir o que me encamine», expresó.

Al ser consultados sobre el tema autoridades del hospital, la directora Ana Senesi aseguró hay poco personal por las vacaciones pero que en las guardias cuentan con psicólogos y psiquiatras todos los días.

A su vez, periodistas de RIO NEGRO se contactaron con profesionales del servicio de Salud Mental para consultar sobre la actualidad y realidad del área, pero no hubo respuestas hasta el momento.

Su hijo de 7 años aprendió a contenerla

“¿Podes venir ya? Rápido, rapidísimo. Ahora, ahora mismo. A mamá le agarró de nuevo el ataque de pánico (…) ¿Querés venir a ayudarla? De paso mandale un mensaje a la tía Angélica que venga o no sé a alguien”, dice el audio de WhatsApp que el hijo de la mujer envió pidiendo auxilio.

Es que la paciente vive sola con su nene de siete años y ahora teme por la salud mental de su pequeño. «Antes trataba de que mi hijo no me viera. En los últimos ataques él me vio y ahora no duerme, no me quiere dejar sola. Voy al baño y sale corriendo a ver si estoy bien», confesó.

La automedicación como salida inmediata

Ante la imperiosa necesidad de poder conciliar el sueño, la mujer decidió automedicarse. «Compré algunas pastillas para poder calmarme, nadie me las recetó«, relató y agregó que ahora puede dormir pero al siguiente día se levanta bajo los efectos de las drogas.

«Esto no es broma, me cuesta un montón hablar. Pido ayuda por mí y por la salud mental de mi hijo que también está afectado», finalizó.