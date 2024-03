Denuncian despidos sin causa de, al menos, 12 colectiveros de Neuquén capital

Choferes autoconvocados de Neuquén capital, denunciaron que esta mañana los despidieron «sin causa ni telegrama». Se trata de un grupo de trabajadores que pertenece a la empresa COLE, los colectivos que funcionan dentro de la ciudad. Los afectados, detallaron que recibieron un mensaje de recursos humanos donde los citan a firmar su desvinculación con la empresa.

Hoy a la mañana algunos choferes de los colectivos que funcionan por la ciudad recibieron la noticia de que estaban despedidos. «Hoy a la mañana nos llegó un mensaje de recursos humanos donde nos pedían que nos acerquemos a la oficina para firmar nuestra desvinculación con la empresa», señaló Juan Pino, uno de los choferes despedidos a Diario RÍO NEGRO.

«La verdad es que nos tomó por sorpresa, porque yo estoy hace un año trabajando y estoy en planta permanente. Además, tengo un legajo excelente y nunca tuve llamados de atención. La semana pasada llamaron a algunos compañeros y hoy nos llamaron a otros más para avisarnos que nos quedamos sin trabajo», aseguró Juan.

Por su parte, señaló que su desvinculación con la empresa no fue a través de un telegrama. «No nos llegó ningún telegrama de despido, la empresa nos citó a firmar que a través del artículo 245 nos pueden desvincular sin causa justa, pero con aviso previo y eso no pasó. Básicamente, no nos dieron explicación», sostuvo.

«Nosotros con el gremio no tenemos relación y su única respuesta ante los despidos fue que mientras la empresa utilice el artículo 245, ellos no pueden intervenir», manifestó Pino en relación al diálogo que mantienen con el gremio de choferes Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde el gremio UTA comunicaron a Diario RÍO NEGRO que los despidos no son algo significativo y que es algo que sucede de manera repentina. «No es algo significativo, pasa todo el tiempo. Gente que no cumple, no requieren más de sus servicios les pagan todo y termina la relación laboral», detallaron.

Por otro lado, Diario RÍO NEGRO consultó con la empresa COLE sobre los despidos, pero aún no obtuvo respuestas.

«No vamos a realizar medidas de fuerza porque nosotros somos gente trabajadora y no queremos perjudicar el laburo de quienes utilizan el servicio. Hoy estaremos en la oficina para ver qué respuesta nos dan porque esto no es justo, nosotros tenemos familia y necesitamos trabajar», concluyó Juan Pino.