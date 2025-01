Desalojaron el acampe de las familias sin alquiler en Plottier: «No mostraron ningún papel»

Las 14 familias de Plottier que acampaban desde el domingo frente al municipio, ante la imposibilidad de poder pagar los altos costos de los alquileres, fueron desalojados esta tarde. Se encontraban exigiendo al gobierno la «posibilidad de pagar un pequeño lote». Desde el municipio informaron que, pese a la oferta de un aporte económico y asistencia, el reclamo continúa y se sumó más gente pidiendo por una vivienda.

El desalojo se produjo hoy viernes 10 a las 16, cuando seis efectivos, tres en un móvil y tres a pie, se hicieron presentes en el lugar, alegando que tenían una orden emitida por el fiscal Andrés Azar, para desalojarlos porque «estábamos cometiendo delitos económicos por usurpación y que seríamos demorados para anotarnos como indigentes.», detalló Ayelen, integrante del acampe, a Diario RÍO NEGRO.

Sin embargo, pese a que los efectivos decían tener una orden, no presentaron ninguna notificación: «Nos pidieron que saquemos las cosas, nos daban 30 minutos, no nos mostraron ningún papel, no nos hicieron firmar nada», continúo.

Según aseguró Ayelén, hicieron caso para no «tener conflictos con las policías ni que esto pase a mayores». Es por eso que decidieron levantar el campamento.

«Incluso nosotros les preguntamos si sacábamos las cosas y nos podíamos quedar. Dijeron que no había ningún problema. Como consejo, si nos decían que nos quedemos en grupitos separados porque las cámaras están vigilando desde el monitoreo, que después los iban a hacer volver a pasar el móvil para ver si habíamos acatado la orden», continuó.

«No cortamos la calle, no ocupamos el municipio, nos manifestamos de manera pacífica y seguimos esperando que el gobierno de una respuesta de fondo» concluyó.

Acampan porque no tienen alquiler en Plottier: el reclamo de las familias y qué dice el municipio.

Según explicaron las familias que se encuentran acampando a Diario RÍO NEGRO, la medida inició el domingo 5 de enero. Desde ese día, 14 familias se instalaron con carpas en la plaza central frente al municipio.

El motivo son los «altísimos precios de sus alquileres y la imposibilidad de seguir pagándolos», indicaron. En este sentido, esperan que desde el municipio les brinden algún tipo de asistencia o incluso «la posibilidad de pagar un pequeño lote para criar nuestros hijos, para nuestras familias».

Desde el municipio recibieron a las familias y les aseguraron que brindarán asistencia a las 14 familias con «un porcentaje para cubrir los alquileres. No tenemos un monto exacto y sería por cuatro meses. Nosotros lo vamos a tomar. Pero queremos trabajar en conjunto para encontrar una solución rápida y digna porque no podemos vivir así».

Esa solución podría ser «pagar un pequeño lote para criar a nuestros hijos. Pero nos dijeron que estaba complicado conseguir terrenos», explicaron las familias.