Desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén: crecen las dudas en medio de la escasez de pruebas

Los días pasan y la angustia de la familia y amigos de Luciana Muñoz, la joven de 20 años que desapareció el pasado sábado 13 de julio, se acrecienta. En el medio, una investigación que cuando parecía tener indicios deberá volver sobre sus pasos ante los resultados negativos de las pruebas analizadas en las últimas horas.

Todas las imágenes recolectadas de las cámaras de seguridad en la vía pública y desde los frentes de las casas del sector de Gran Neuquén, no aportaron datos del paso de Luciana. Incluso una filmación que había sido destacada por la familia de la joven y donde presuntamente se veía caminando a la joven el domingo 14 por la madrugada.

Fuentes de la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que esa evidencia había generado expectativas ya que se veía a una mujer de similares características, sin embargo se pudo determinar que era la hermana de un vecino que, también fue entrevistado.

A partir de ahora la causa deberá volver sobre sus pasos y barajar otros caminos. Por lo pronto se continúa la difusión de su búsqueda iniciada el pasado martes 16, día en el que la familia denunció la desaparición. Luciana tuvo varios episodios en los que se ausentaba de su casa, pero nunca pasaron tantos días, eso habría motivado a la madre a recurrir a la comisaría 18.

El obstáculo de no contar con imágenes que la registre se suma al que que Luciana no tenía teléfono desde hacía varios días y utilizaba un dispositivo de un familiar. Razón por la cual no se pudo hacer un rastreo de posicionamiento, como ocurre en casos similares.

El celular que usaba era de una familiar y utilizados por varios en la casa. El dispositivo fue analizado y detectó una última charla con un amigo con quien había acordado un encuentro. El joven habría aportado evidencia que sustenta que luego de compartir varias horas con Luciana en su casa, ella se retiró por la madrugada y nunca más mantuvieron conexión alguna.

Hasta el momento se rastrearon vínculos personales, se realizaron varios allanamientos y hasta se solicitó el trabajo de los perros especializados en rastreo de la policía provincial. En todos los casos los resultados fueron negativos.

Desaparición de Luciana Muñoz: los datos de la joven buscada

Luciana Antonella Muñoz Aguerre mide 1,50 m y es de tez trigueña, cabello rubio, contextura física delgada y ojos marrones.

El último contacto fue el último sábado, entre las 4 y las 4:30, en la casa 17 del barrio Gran Neuquén Norte de la capital provincial.

En ese momento, se precisó, vestía una chomba color negro, jean nevados y zapatillas negras.

Ante cualquier información, se puede dar aviso al siguiente contacto telefónico: (0299) 4460891.