Descubren en Chubut un dinosaurio inédito: qué se sabe del Bicharracosaurus y del curioso origen de su nombre

El hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en Chubut volvió a poner a la Patagonia en el centro de la paleontología mundial. Se trata de Bicharracosaurus dionidei, un ejemplar herbívoro de cuello largo que vivió hace más de 155 millones de años y cuyos restos permiten ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas del Jurásico.

Según informó Infobae, el descubrimiento se originó a partir del aviso de un poblador rural que encontró restos fósiles en el noroeste de la provincia. El material analizado confirmó que se trataba de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

El hallazgo en Chubut que amplía el conocimiento sobre el mundo Jurásico

El paleontólogo Diego Pol, que integra el equipo que estudió los restos, explicó: “Lo relevante de este hallazgo es que viene de una edad sobre la cual conocemos muy poco de cómo era la vida, la fauna y los dinosaurios”.

“Esta es una pieza más del rompecabezas que estamos tratando de armar en esta etapa intermedia en la evolución de los dinosaurios”, agregó Pol sobre la importancia del descubrimiento.

El origen del nombre del dinosaurio también tiene una historia particular. Dionide Mesa, poblador rural, solía avisar a los investigadores cuando encontraba fósiles con una frase que se volvió habitual: “¡Encontré un bicharraco!”.

La investigación fue publicada en la revista científica PeerJ. Foto: MEF Chubut.

Sobre esa colaboración, Pol señaló: “Los pobladores rurales siempre han sido grandes colaboradores de nuestra tarea de exploración en la paleontología”.

En tanto José Luis Carballido, investigador del Conicet, detalló el vínculo con Mesa: “Cada vez que encontraba fósiles nos avisaba y nos llevaba hasta el lugar. A veces hablaba de una ‘paleta’, y era una escápula; otras de un ‘costillar’, y terminábamos encontrando vértebras con costillas asociadas”.

El nombre Bicharracosaurus dionidei fue elegido como homenaje. “El nombre no solo es un homenaje a él, sino también a todas las personas de campo que colaboran en estos descubrimientos”, indicó Carballido.

Cómo es el dinosaurio de 20 metros hallado en la Patagonia

Los restos corresponden a un ejemplar adulto de entre 15 y 20 metros de largo y un peso cercano a las 20 toneladas. Los científicos recuperaron partes de la columna vertebral, costillas y fragmentos de la cadera.

Uno de los rasgos distintivos son sus espinas neurales. Pol explicó que “los sauropodos fueron una parte fundamental en lo que fueron los ecosistemas terrestres en Sudamérica, su diversidad era mucho más grande que la que pensábamos”. El fósil fue encontrado en la formación Cañadón Calcáreo, en Chubut, con una antigüedad estimada entre 155 y 160 millones de años, correspondiente al Jurásico Superior.

El análisis determinó que pertenece al grupo Macronaria, que incluye dinosaurios de gran tamaño. La investigadora Alexandra Reutter afirmó: “Nuestro análisis indica que Bicharracosaurus es el primer braquiosáurido del Jurásico conocido en Sudamérica”.

El esqueleto presenta características mixtas. Combina rasgos similares a especies africanas y norteamericanas, lo que aporta nuevos datos sobre la dispersión de estos animales. Los restos forman parte de la colección del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en Trelew, donde continúan los estudios.