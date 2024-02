Descubrieron una singular característica en la cola de un dinosaurio de Añelo

Un nuevo descubrimiento de un dinosaurio herbívoro de la familia de los rebaquisáuridos fue publicado recientemente en la prestigiosa revista internacional Acta Paleontológica Polónica.

Según informó la Universidad Nacional del Comahue, la investigación estuvo a cargo de Guillermo Windholz (IIPG-UNRN-CONICET), Juan Porfiri, Domenica Dos Santos ( ambos de la UNCo y Museo del Desierto Patagónico de Añelo), Flavio Bellardini (IIPG-UNRN-CONICET) y Mathew J. Wedel (College of Osteopathic Medicine of the Pacific and College of Podiatric Medicine, Western University of Health Sciences, California, USA).

Los materiales fueron descubiertos en 2020 por la empresa Pampa Energía, en el yacimiento de Sierra Chata, Añelo.

La operadora dio aviso a los investigadores de la Universidad Nacional del Comahue y de la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Neuquén para que se pudieran identificar los materiales.

Luego de corroborada la presencia de huesos fosilizados, los profesionales de la universidad llevaron adelante las tareas de rescate de los huesos que se encontraban incrustados en una roca sedimentaria del período cretácico.

Una vez colectados los materiales, fueron preparados en el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue y posteriormente llevados al Museo del Desierto Patagónico de Añelo donde fueron incorporados a la colección de paleontología de vertebrados de la localidad.

Tras una intensa investigación, que incluyó estudios tomográficos realizados en la Clínica de Imágenes de la ciudad de Neuquén, se pudieron obtener datos sumamente relevantes para este particular grupo de dinosaurios cuadrúpedos. El material estudiado corresponde a parte de la cola de este dinosaurio rebaquisaurio.

La vértebra posee novedosas cámaras internas, que hacen pensar que las colas de estos grandes herbívoros estaban totalmente neumatizadas (con cámaras de aire) permitiendo, entre otras cosas, alivianar el peso de estas grandes bestias.

Los restos fósiles se encuentran en exposición del Museo del Desierto Patagónico de Añelo ya que todos los fósiles deben quedar depositados en el museo más cercano al lugar del hallazgo (ley prov. 2184/96). Los resultados de la investigación científica pueden ser visualizados con un código QR que se encuentra junto al material expuesto.