Desde carne hasta fruta: secuestraron más de 700 kilos de comida en Cipolletti por «irregularidades sanitarias»

En un operativo de control de transporte de sustancias alimenticias, la Municipalidad de Cipolletti secuestró más de 700 kilos de comida por «irregularidades sanitarias». Este decomiso se suma a las dos toneladas de carne en mal estado que habían incautado esta semana.

Las inspecciones ocurrieron este viernes en horas de la mañana en distintos vehículos utilitarios que transportaban alimentos «sin cumplir con las condiciones mínimas» que exige la legislación.

El primer caso ocurrió a las 10:30, cuando detectaron a un utilitario que transportaba 40 kg de productos de almacén, 3,5 kg de hamburguesas y 12 kg de nuggets. Si bien todo se trasladaba con la temperatura adecuada, secuestraron la mercadería por «falta de habilitación».

Minutos más tarde interceptaron a otro vehículo que trasladaba 60 kilos de frutos rojos y dos kilos de maracuyá «sin el correspondiente rotulado de mercadería». El conductor recibió un acta contravencional luego de que le retiraran los productos.

Por último, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, junto a inspectores del área de Abasto municipal, encontraron 600 kilos de menudencias en un camión que era trasladado «sin la temperatura adecuada y sin documentación sanitaria».

Gran operativo en 25 locales de Cipolletti: encontraron 2 mil kilos de carne en mal estado

Según precisó la Policía de Río Negro, los procedimientos se realizaron en 25 locales comerciales de la ciudad esta semana.

Los controles estuvieron a cargo de la Brigada Rural junto a personal del área de Ganadería de la provincia.

Durante los procedimientos, se procedió al decomiso de 2.000 kilos de productos cárnicos que se encontraban «en evidente estado de descomposición» y «sin cumplir con las condiciones mínimas de higiene».