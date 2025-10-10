Secuestraron dos toneladas de carne en mal estado en Cipolletti: gran operativo en 25 locales de la ciudad

Un gran operativo se llevó a cabo en las carnicerías de Cipolletti. Como resultado, las autoridades secuestraron dos toneladas de carne en mal estado.

Según precisó la Policía de Río Negro, los procedimientos se realizaron en 25 locales comerciales de la ciudad.

Los controles estuvieron a cargo de la Brigada Rural junto a personal del área de Ganadería de la provincia.

Durante los procedimientos, se procedió al decomiso de 2.000 kilos de productos cárnicos que se encontraban «en evidente estado de descomposición» y «sin cumplir con las condiciones mínimas de higiene».

Foto: Gentileza Policía de Río Negro.

Los locales fueron advertidos por infringir lo que estipula la Ley Provincial de Ganadería N.º 2534 y el Código Alimentario Argentino.

Detuvieron a residentes por caza furtiva de guanacos cerca del río Limay en el parque Nahuel Huapi

En un operativo sorpresa detuvieron a residentes de las inmediaciones del parque Nahuel Huapi por caza furtiva de guanacos. Guardaparques y agentes de la Policía de Neuquén captaron a los cazadores en pleno campo mientras despostaban un animal.

El hecho ocurrió este miércoles y según indicó la intendencia del parque nacional, hubo «varias personas involucradas».

El procedimiento, que se extendió desde horas de la tarde hasta la noche, ocurrió tras una denuncia e intervinieron guardaparques de la Zona Norte y la Seccional Limay, junto con la Policía de la Provincia de Neuquén.

Las autoridades no solo detuvieron a los implicados, sino que también secuestraron el vehículo en el que se movilizaban.