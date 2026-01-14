Desde China, sin aranceles: un buque trae más de cinco mil autos eléctricos al puerto de Zárate

El arribo de un barco chino con más de cinco mil autos a bordo marcará un hecho inédito en el mercado automotor argentino. El buque ingresará al puerto de Zárate el domingo y comenzará la descarga el próximo lunes. La medida forma parte del plan del Gobierno de apertura de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos.

Un barco récord para una importación sin aranceles en Argentina

La operación se realizará en la Terminal TZ1, el mismo punto logístico que utiliza la industria automotriz para el movimiento de unidades importadas y de fabricación nacional con destino a exportación. El navío tiene capacidad para transportar hasta siete mil vehículos en un solo viaje.

Según informó Infobae, se trata del primer buque de una flota propia de la automotriz china BYD que llega al país con un embarque superior a los cinco mil autos habilitados para ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%.

El buque BYD Changzhou llegará al puerto de Zárate con más de cinco mil vehículos híbridos y eléctricos. Foto: Reuters.

La descarga se inscribe dentro del cupo anual de 50.000 unidades que el Gobierno autorizó para vehículos híbridos y eléctricos con un valor menor a US$16.000 FOB. De ese total, el mercado estima que ya ingresaron alrededor de 15.000 unidades.

La logística china y el impacto en el mercado automotor argentino

El barco que arribará a Zárate es el BYD Changzhou y forma parte de una flota de ocho buques que permite a la compañía manejar su propia logística internacional. En conjunto, estos navíos pueden transportar hasta 65.000 vehículos por viaje.

La embarcación cuenta con tecnología de propulsión que combina gas licuado y combustible convencional, lo que mejora la eficiencia y reduce el impacto ambiental. La empresa prevé sumar siete buques más en los próximos dos años.

El antecedente regional más cercano ocurrió en Brasil, donde un barco de la misma flota descargó más de 5.400 autos eléctricos e híbridos en el puerto de Suape, en mayo del año pasado, para abastecer la demanda local.

La llegada de BYD se suma al desembarco de otras diez marcas asiáticas y acompaña dos procesos paralelos: la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno de Javier Milei y el régimen especial que permitirá el ingreso de 250.000 autos híbridos y eléctricos sin aranceles hasta 2029.