El mercado profundiza la baja y el riesgo país se acercó por 600 puntos este miércoles 14 de enero 

La presión sobre los activos argentinos se mantiene este miércoles. Tras el cierre negativo de ayer, el mercado financiero busca un piso y los indicadores de riesgo vuelven a encender alertas. A media rueda, el riesgo país retomó su senda alcista y superó los 590 puntos, acercándose a la barrera psicológica de los 600, un nivel que el Gobierno busca dejar atrás.

El índice elaborado por JP Morgan marca a esta hora 591 puntos básicos, lo que representa una suba del 1,70% respecto al cierre de ayer. Esta suba de 10 unidades (ayer cerró en 581) refleja una toma de ganancias en los bonos soberanos y cierta incertidumbre tras los últimos datos macroeconómicos.

En el plano local, las acciones no logran despegar. El panel líder S&P Merval opera con una leve baja del 0,10%, ubicándose en 3.032.621,35 puntos. El volumen de negocios se mantiene cauto, y replica la tendencia de la jornada anterior.

Wall Street: bancos en rojo, tecnológicas en verde

La pantalla de los ADRs (acciones argentinas en Nueva York) muestra un escenario mixto, pero con los papeles tradicionales bajo presión, según los datos de Rava Bursátil:

Las bajas: El sector de la construcción y los bancos lideran los retrocesos. Loma Negra cae un 2,18% , seguida por el Grupo Financiero Galicia (-1,35%) y el BBVA (-1,14%) . También operan en negativo Edenor (-0,92%) y Mercado Libre (-0,88%) .

La nota positiva la da el «unicornio» tecnológico Globant, que se despega del resto con un alza del 3,82%. Le siguen las siderúrgicas y el agro: Ternium (+1,64%) y Cresud (+1,59%).

La jornada se desarrolla en un contexto de expectativa, donde los inversores calibran sus carteras tras la confirmación de la inflación de diciembre y el nuevo techo de la banda cambiaria para febrero, buscando señales de si esta corrección es una toma de ganancias puntual o un cambio de tendencia de corto plazo.