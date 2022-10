Desde la medianoche, vecinos hacen guardia en Anses de Roca para anotarse al nuevo IFE

Hasta calle Chacabuco, varios metros de filas que dan vuelta la manzana tienen lugar nuevamente en las oficinas de Anses de Roca. Es que el interés y la necesidad de consultar o anotarse para el IFE 5 crece entre los vecinos que llegaron con reposeras para armarse de paciencia.

A la medianoche llegó el primer interesado que esperó hasta primera hora de la mañana para ser el primero en atenderse. El segundo en la fila, estaba desde las 12:30 de la noche, según pudo recabar RIO NEGRO.

Foto: Cesar Izza

El lunes había comenzado la inscripción del Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. En Roca, las filas para acceder a este nuevo bono se extendieron por casi dos cuadras frente a la seccional local de Anses desde el lunes y se mantuvieron el resto de los días.

Según dio a conocer el gerente de la Unidad De Atención Integral de Roca, Luciano Delgado, solo se otorgan 60 turnos de atención por día e incentivan a que se conozcan previamente los requisitos para no esperar en vano.

En la ciudad se habilitaron 14 días para el registro presencial, en cada uno de los cuales se otorgarán solo 60 turnos de atención. El horario de consultas con los operadores de la Agencia Nacional de Seguridad Social será en doble turno, hasta las 17.

Para efectuar la inscripción en el registro se deberá presentar el último DNI y un comprobante de CBU. Estos documentos permitirán a los agentes de Anses llenar una declaración jurada que será evaluada junto a los consumos, bienes y patrimonio del solicitante.

Este bono de 45 mil pesos se pagará en dos cuotas: noviembre y diciembre. Desde el gobierno confirmaron que está especialmente dirgido para los sectores más vulnerables del país, y sobre todo, a aquellas personas que no hayan recibido hasta el momento ninguna ayuda estatal.

Requisitos

– Tener entre 18 y 64 años.

– No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

– No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras).

– No contar con obra social o prepaga.