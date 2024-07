Desesperado pedido de una madre de 37 años en Cipolletti: no llega su prótesis

Guadalupe Pérez, una mujer de 37 años, se encuentra en una situación crítica tras un grave accidente de moto que la dejó postrada en una cama de hospital. La gravedad de su estado se debe a la espera interminable de una prótesis que le fue prometida desde Viedma y que, lamentablemente, aún no ha llegado.

El accidente, que ocurrió hace ya 26 días, dejó a Guadalupe en una situación de vulnerabilidad extrema. Contó que: «Los médicos le habían informado que la prótesis estaría disponible en un plazo de 20 días, pero este tiempo se extendió».

La espera se está haciendo eterna para Guadalupe, que, desesperada por mejorar su calidad de vida, ve cómo la fecha límite pasó sin que se cumpla la promesa. «Los médicos me dijeron que si no llega la prótesis, me van a poner yeso y me van a mandar a mi casa en silla de ruedas y después de tres meses me van a poner un corset, osea, no voy a volver a caminar«, agregó.

El desesperado pedido de Guadalupe: «Tengo dos hijos que criar»

Guadalupe clama por una solución urgente, no solo por su salud, sino también por el bienestar de sus dos hijos. «Yo necesito volver a caminar, laburé toda mi vida, tengo dos hijos para criar, no puedo dejarlos solos. Si tuviera la plata no molestaría a nadie, se los juro», añadió.

Así espera Guadalupe Pérez en el hospital de Cipolletti.

La mujer sufrió un accidente en moto, lo que le ocasionó «una fractura de columna dorsal que le dejó los ligamentos cortados y varias vertebras comprometidas».

«Necesito poder conseguir esa prótesis, mientras mas se demore, menos posibilidades tengo de volver a caminar», agregó. Quien desee ayudarla puede comunicarse al número 2994689764