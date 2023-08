Desesperado reclamo por niños con autismo y TDAH en Roca: «Somos papás desbordados»

Familias con hijos con autismo y TDAH se convocaron en el hospital Francisco López Lima de Roca para exigir respuestas a sus reclamos. Sostienen que sus hijos necesitan un lugar para recibir sus terapias y las autoridades no le dan soluciones.

Más de cien niños y niñas con trastorno del neurodesarrollo se encuentran afectados ante la falta de terapias en el hospital. Sus familias se encuentran desesperadas al ver que sus hijos no reciben la asistencia que les corresponde y ante el hartazgo, se autoconvocaron frente a la dirección del hospital para exigir una reunión con las autoridades.

Uno de los padres explicó que esta situación viene desde principio de año cuando fueron notificados de que no habían terapeutas para brindar el servicio para los niños. «Estamos sin terapeutas porque no se les paga desde julio», indicó y que por ello el hospital delegó a que los pacientes sean atendidos en sectores privados, pero señalan que no todos pueden acceder a esta opción.

Aseguran que la mayoría de las familias no tienen obra social para acceder a una atención privada, por esto es necesario para ellos que se activen nuevamente las terapias públicas que brindaban en el hospital.

«Son importantes porque sin ellas se atrasan, se estancan o tienen crisis. El proceso de terapia que tienen los niños es para mejorar su calidad de vida», señaló una de las madres a este medio.

Esta mañana las familias se reunieron desde las 9 en las inmediaciones del hospital con carteles expresando su descontento y a la espera de una solución que le pueda poner fin a su situación.

Desesperado reclamo en Roca: no hay espacio para las terapias

En una nota realizada por este medio, Angeles, referente de las familias en lucha por sus hijos con autismo y TDAH señaló que un problema que los aqueja es que en el hospital «no hay espacio para las terapias».

En este sentido explicó que ingresaron nuevos profesionales, pero pese a esto el hospital no cuenta con un lugar físico para poder llevarlas adelante. Señaló que las terapias son necesarias porque allí los niños pueden acceder a una mejor asistencia de psicología, psicomotricidad, psicopedagogía o fonoudiología.

Por otra parte indicó que ante la falta de un espacio, desde el hospital les ofrecieron la sala de salud que está ubicada en barrio Nuevo donde tres profesionales voluntarios que viajarán cada 15 días desde Catriel, le darán terapias a 15 niños que fueron elegidos al azar. Sin embargo destaca que es necesario un punto en común donde todas las familias puedan ser recibidas, ya que aquellas que no cuentan con movilidad se les dificulta acercarse a barrios lejanos.

«Somos papás estamos preocupados, desbordados. Tenemos un montón de sentimientos encontrados porque ayer tenía bronca, dolor, impotencia. ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién piensa en ellos?», concluyó Ángeles