“Desfile” de camiones y vibraciones: el temor latente de los que viven al lado del puente de Paso Córdoba

«El problema es que pasan todos juntos. No circulan de a uno y van muy rápido». Diana está parada sobre el puente de Paso Córdoba y a sus espaldas viene un camión con arena, que ya dejó atrás la Región Sur y se dispone a ingresar al Alto Valle, por la Ruta 6. De frente ve acercarse otra de esas moles, que superan las 40 toneladas cuando van cargadas con uno de los insumos más importantes para la industria de Vaca Muerta.

Diana vive a pocos metros del río Negro y en su barrio -que lleva el mismo nombre que el puente- todos saben que deben prestar mucha más atención que antes cuando circulan.

Pero eso no es lo más preocupante para ellos. La vibración del puente cuando esos dos camiones se cruzan trae de nuevo esa sensación que se extiende en el lugar y que otra vecina puso en palabras: «A mí me da miedo pasar. Hay una abertura. Nunca lo mantuvieron, ni arreglaron. Se va a caer porque no lo cuidaron», cuenta esa mujer ante RÍO NEGRO.

Las autoridades de Vialidad Rionegrina afirmaron públicamente la semana pasada que ese temor a una tragedia de magnitud tan importante no tiene asidero. Desde el organismo hablaron de “inspecciones” -nunca difundidas hasta el momento- que determinaron la inexistencia de fallas estructurales en una obra que empezó a ejecutarse en 1965 y que se inauguró en 1970.

Lo que también se reveló es que los planos del puente no aparecen por ningún lado y ante la falta de certezas sobre la ingeniería y los materiales utilizados hace más de cinco décadas, se encargará una consultoría, para analizar el corazón del puente y saber a ciencia cierta cuánto peso soporta.

Vialidad también habló de un movimiento actual “de 250 a 300 camiones diarios”, pero lo que no se dice abiertamente es cuántas veces pasan esos vehículos por Paso Córdoba y de qué manera lo hacen.

El ritmo de los camiones con el insumo para Vaca Muerta

RÍO NEGRO registró ese ir y venir incesante durante diferentes momentos de la semana pasada, además de consultar a las empresas que operan en el negocio de las arenas para la actividad hidrocarburífera de la región, llegando a conclusiones que van mucho más allá de los números admitidos por funcionarios de gobierno.

El martes pasado, entre las 9 y las 10 de la mañana, fueron 55 los rodados con tolvas que recorrieron los 540 metros que hay desde una margen a otra del río Negro.

En los 10 minutos siguientes, el ritmo aumentó, con 11 camiones más.

Un día después, a las 16, se contabilizaron 8 camiones en 10 minutos, bajando a 4 unidades en 10 minutos cuando el reloj había superado las 18.30.

Con ese nivel de intensidad, imposible que la marcha no sea en fila en muchos momentos del día, dando forma a la postal que hacer temer a los vecinos de Paso Córdoba, con tres, cuatro o hasta cinco camiones sobre el puente de manera simultánea.

El titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, fue consultado por RÍO NEGRO sobre esa particularidad y sostuvo que “no hay límite de unidades sobre puente”, porque ese tipo de proyectos “están calculados para eso”.

El funcionario aseguró que la clave para evitar problemas está en el peso de los camiones y por eso se los controla periódicamente, sin que hasta el momento se hayan detectado irregularidades severas.

El desafío para el gobierno provincial, que también asumen como propio las empresas del sector energético, es trasladar esas certezas a los pobladores del barrio y al resto de los roquenses y valletanos que usan el área natural protegida para actividades recreativas y deportivas.

«Si se rompe, la Línea Sur va a quedar incomunicada. Es patrimonio nuestro, es un orgullo roquense y es la conexión con otras regiones. No es broma», afirmó otra vecina, confirmando la distancia actual entre lo que ven unos y otros cuando se paran sobre el puente.

Una sola empresa deja su huella al menos 280 veces por día

Cuatro empresas que trabajan en la industria hidrocarburífera cruzan regularmente con sus camiones el puente de Paso Córdoba: YPF, Arenas Patagónicas, Aluvional (Vista) y NRG.

Sólo esta última empresa moviliza un promedio de 35 a 40 vehículos por día, con choferes que trabajan en turnos de 12 horas y que cumplen -como mínimo- dos vueltas por turno, según datos informados desde la firma a RÍO NEGRO.

Los recorridos son desde las canteras de la Región Sur hasta la planta montada pocos meses atrás en el Parque Industrial Norte de Allen.

Es decir que una sola de las operadoras deja su huella sobre el puente de Paso Córdoba al menos 280 veces en un día, con impactos diferenciados, porque la mitad de las veces transitan cargados y de regreso a la zona sur vienen “livianos”.

Los choferes tienen prohibido saludarse con la bocina. (Foto: Alejandro Carnevale)

Los números hablan solos sobre el impacto de la actividad en la vida cotidiana del Alto Valle, algo que las empresas conocen bien y que les impone un trabajo constante de diálogo con vecinos y con funcionarios de todos los niveles del Estado.

Voceros de NRG destacaron el efecto positivo de las mesas de diálogo, un espacio que se complementa con capacitaciones a los choferes.

“Se presta especial atención al comportamiento. Desde la prohibición de que se toquen bocina cuando se cruzan, hasta la velocidad de circulación. Hay una sala de monitoreo evaluando los registros del control satelital, pero además de eso se les pide que tengan especial consideración sobre el entorno, como el caso de Paso Córdoba, porque sabemos que además del barrio es un lugar de esparcimiento”, dijeron desde la empresa.

Con respecto a esos caminos no asfaltados, las fuentes de la empresa consultadas también confirmaron que el sector privado aporta recursos para el mantenimiento permanente.

Las principales inversiones se hacen sobre la Ruta Provincial 7, que se extiende sobre la margen sur del río Negro, hasta conectar con la Ruta 6, en la zona de Las Tres Cruces.

Límites de velocidad 60 kilómetros por hora es la velocidad máxima a la que deben circular esos rodados, bajando a 40 km/h en los caminos de ripio.

Temor y malestar aparecen detrás de las palabras de los vecinos de Paso Córdoba que dialogaron con RÍO NEGRO sobre el estado del histórico puente, que forma parte de sus vidas cotidianas.

«Los camiones empiezan a pasar a las 3 de la madrugada. Se va a caer y no vamos a tener cómo pasar», manifestó Juan Carlos, uno de los más preocupados porque vive a escasos metros de la estructura.

Su esposa, Roselina, acota que «el problema no surgió ahora», quejándose por la desidia en el mantenimiento.

«Nos vamos a quedar a pata. Si nos pasa algo, ni las ambulancias van a poder pasar», advirtió enojado Juan Carlos, detallando también que los camiones circulan “desde las 3 de la madrugada hasta las 9 de la noche».

Juan Carlos contó que el movimiento empieza a las 3 AM. (Foto: Andrés Maripe)

«Si bien no sentimos que nuestra casa tiemble, escuchamos y vemos la enorme cantidad de camiones que pasan todo el día», contó Roselina y agregó: «Hay algunos vecinos que no le dan importancia, pero nosotros vemos cómo se mueve el puente».

Otra mujer del barrio contó que su papá, Juan Alegre, trabajó en la construcción, allá por la década del 60. «Él me dijo que el puente fue construido para que pasemos las personas y algún que otro móvil, pero no está diseñado para soportar ese tipo de peso», explicó.

«A mí me da miedo pasar. Hay una abertura. Nunca lo mantuvieron, ni arreglaron. Se va a caer porque no lo cuidaron», dijo otra vecina, quien pidió reserva sobre su nombre.

Roselina vive a metros del puente. “Vemos cómo se mueve”, dijo. (Foto: Andrés Maripe)

Una vecina que habitualmente suele circular por Paso Córdoba contó que en una de sus salidas vio una enorme cantidad de camiones que pasaban al mismo tiempo por el puente. «Iban a una velocidad muy fuerte y con mucho peso. Pasaban uno tras otro», expresó.

Según los pobladores de Paso Córdoba, una de las problemáticas con respecto a los camiones es que no sólo no respetan la velocidad, sino que también ignoran a los ciclistas cuando salen por la bicisenda. «No pueden hacer nada, dicen que los vehículos no afectan al puente, pero sí lo hacen. Todo el mundo lo ve», manifestó preocupada la señora.

«Los investigadores tendrían que ir bajo el puente cuando pasan los camiones para ver cómo tiembla. No pasan de a uno, pasan de a tres», finalizó.