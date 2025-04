«Hola, te habla Mario Bergoglio»: el llamado inolvidable que un joven de Neuquén recibió antes de que Francisco fuera papa

En medio de la conmoción mundial por la muerte del papa Francisco, un vecino de Neuquén compartió una historia íntima y poco conocida que lo une con Jorge Mario Bergoglio desde hace más de 15 años. Se trata de Rubén, que en 2009 era un joven que se preparaba para ingresar al seminario, y recibió una inesperada llamada del entonces cardenal, que con los años se convertiría en el primer papa latinoamericano de la historia.

«Estaba por entrar al seminario y viajé a Buenos Aires para conocer algunas casas de formación. Ahí me entero que Bergoglio iba a visitar Neuquén como parte de una peregrinación a Luján. Como ya era una figura muy reconocida en la Iglesia argentina, se me ocurrió que sería valioso que pudiera encontrarse con los jóvenes neuquinos», contó Rubén, que hoy tiene 39 años y se dedica a formar equipos de trabajo.

Impulsado por esa idea, fue hasta el Arzobispado de Buenos Aires sin aviso. «La secretaria me dijo que no estaba, pero me dejó dejarle una nota con mi teléfono. No pensé que me iba a llamar… pero esa misma noche suena el teléfono: «Hola, te habla Mario». ¿Qué Mario?, le pregunto. «Mario Bergoglio», recordó.

Durante esa conversación, Rubén le propuso el encuentro con jóvenes. «Me dijo que le encantaba la idea, pero que no manejaba su agenda, que eso lo decidía el obispo del lugar. Ahí me di cuenta de que me había salteado varios pasos», admitió.

De regreso en Neuquén, le contó todo al obispo Marcelo Melani: «Le dije que tenía una buena y una más o menos. Que hablé con Bergoglio, que le gustó la idea, pero que me salté los canales de comunicación».

Bergoglio, con humildad, agradeció públicamente su iniciativa: «Gracias a este joven estoy hoy con ustedes»

El encuentro finalmente se realizó en el Colegio Paulo VI, antes de la peregrinación de Neuquén a Centenario. «Había unos 100 jóvenes. Y antes de empezar, Bergoglio me agradeció públicamente y dijo: ‘Gracias a este joven estoy hoy con ustedes’, recordó con emoción.

Bergoglio junto a jóvenes en el Colegio Paulo VI, antes de la peregrinación a Centenario.

Rubén no siguió el camino del sacerdocio, pero la experiencia lo acompañó toda su vida. Hoy, con la noticia de la muerte del papa Francisco, revive aquella anécdota con emoción.

«Siempre fue una figura profundamente humana. Con una jerarquía imponente, pero con una humildad que lo hacía cercano. Hablaba con profundidad teológica, pero con palabras simples».

Una llamada en 2009, un reencuentro en 2013 y una historia inolvidable con el papa Francisco

En 2013, cuatro años después de aquel llamado inolvidable, Rubén volvió a encontrarse con Jorge Mario Bergoglio, aunque esta vez en un contexto completamente distinto. «Antes de que lo eligieran como papa, con tres jóvenes más empezamos a organizarnos para viajar a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Juntamos el dinero como pudimos y nos fuimos en micro», recordó.

Lo que no sabían era que, en medio de esos preparativos, el papa Benedicto XVI renunciaría y que el entonces cardenal argentino sería elegido como su sucesor. «Cuando llegamos a Brasil, nos enteramos que Francisco iba a participar de un encuentro con argentinos en la Catedral de Río. Fue algo que se fue pasando de boca en boca, no era oficial ni masivo, pero se dio igual», relata Rubén.

La Jornada Mundial de la Juventud reunió a más de dos millones de personas en Río. En ese contexto, el joven neuquino que años antes había recibido un llamado del entonces cardenal Bergoglio, volvió a verlo, esta vez como papa.