Despiste en Ruta 7 este domingo de elecciones: precaución al circular entre Centenario y Neuquén

Un accidente en Ruta 7, entre Neuquén y Centenario, rompió el clima electoral en la región. Según supo Diario RÍO NEGRO, un vehículo sufrió un despiste y quedó de costado sobre la banquina. Aunque «el tránsito fluye», se ruega precaución al circular hacia la capital neuquina.

Todos los ocupantes están bien», informó el subcomisario Damián Jorquera. El comisario inspector coordinador de Tránsito, Nicolás Corzo, detalló que en el vehículo C4 viajaban un hombre de 50 años, quien conducía, una mujer de 50, un adolescente de 16 y una joven de 19.

El siniestro ocurrió entre la estación de servicio Puma y el Picadero, sobre la Ruta 7, en sentido Centenario – Neuquén. En hora pico y en día de semana los accidentes suelen obstaculizar la circulación. Sin embargo, Corzo resaltó que «el transito fluye» este domingo electoral.

Despiste sobre Ruta 7. (Gentileza).

Cuándo termina la veda y se levanta la prohibición

La mayoría de las restricciones que integran la veda electoral finalizan a las 18:00 horas de este domingo 26 de octubre, momento en que se cierran las urnas en todo el país. Esta hora marca el fin de la prohibición de realizar actos de campaña y proselitismo.

Sin embargo, hay una excepción de particular interés para la población: la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas.

La veda para la comercialización de alcohol, que comenzó el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, se extiende hasta las 21:00 horas del domingo 26. A partir de ese momento, los comercios, bares y supermercados estarán habilitados para reanudar la venta de bebidas con alcohol.

La veda electoral entra en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extiende hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. El objetivo de esta medida es ofrecer a los votantes un espacio de reflexión y serenidad antes de ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2025.