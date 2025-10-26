Elecciones 2025: cuál es el sitio web oficial para conocer los resultados en vivo

Para seguir el recuento de votos de las elecciones legislativas 2025 en tiempo real, el Gobierno Nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio. En esta nota te dejamos los detalles.

Elecciones 2025: el sitio web oficial para conocer los resultados

La web para consultar los resultados de las elecciones 2025 ya está activa con la leyenda “Elecciones Legislativas 2025”, permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre 2025. La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

Elecciones 2025: cómo descargar la app para seguir los resultados

El Ministerio del Interior lanzó la aplicación oficial “Elecciones Legislativas 2025”, que ya está disponible para descargar y permitirá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones de este domingo 26 de octubre 2025. La herramienta permitirá a los ciudadanos consultar los resultados del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas, cuando la Justicia Electoral habilite la difusión de los primeros datos.

La app permitirá ver los resultados por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche. De esta manera, “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse en las tiendas oficiales de Android y Apple.

Con información de NA