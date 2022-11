Después de las 12 en las Fiestas de Fin de Año: previas, viajes y eventos masivos, la salida de los jóvenes este 2022

Se acerca fin de año y los jóvenes preparan sus billeteras para el gran festejo. Previas, viajes, fiestas y after son parte de la gran aventura de la noche, dónde algunos llegan a gastar hasta 20 mil pesos. Las fiestas al aire libre son de las más elegidas, pero también hay quienes eligen opciones menos extravagantes para un festejo más tranquilo.

Comienza noviembre y los grupos de whatsapp de amigos empiezan a llenarse de mensajes, “¿Qué vamos a hacer en las fiestas?”, la gran pregunta, aunque muchos ya saben la respuesta.

La organización de la noche de Navidad y Año Nuevo comienza más de un mes antes, es que hay que comprar entradas para las fiestas, conseguir transporte, averiguar por el after, el tipo de cosas que harán de fin de año uno inolvidable.

Muchos jóvenes optan por las fiestas al aire libre. Estas tuvieron su apogeo en Neuquén alrededor del 2017, hasta el 2018, cuando los permisos comenzaron a no habilitarse por la brutal golpiza que recibió un chico, Lautaro Bettini, a la salida de una en Navidad.

Por esto, las fiestas al aire libre empezaron a hacerse en otras localidades. Hoy en día están permitidas en la ciudad pero con una seríe de requerimientos y regulaciones. Sin embargo, las más populares siguen siendo las que se realizan en Fernández Oro y Cipolletti.

“Siempre voy a una al aire libre en Fernández Oro, que hace un amigo, porque creo que es la que más gente de mi circulo va, asique este año también voy”, comentó Agustín. “Me gusta porque es una fiesta que combina gente que le gusta el cachengue y la electrónica, y eso esta bueno”, aseguró.

Paz y Agustina también suelen concurrir a fiestas al aire libre y de estas hay alrededor de tres o cuatro opciones en la región, sin embargo, las que se realizan en la provincia vecina de Río Negro siguen siendo las más populares.

Ambas comentaron que el año pasado gastaron alrededor de 3000 pesos por la entrada. “Supongo que ahora estará aproximadamente 4000 o 5000 pesos”, comentó Agustina, porque los precios han variado muchísimo desde la última vez. “No pienso gastar más de 3500 pesos porque me parece mucho”, manifestó Paz, a lo que Gastón, que suele asistir a las mismas fiestas, también coincidió.

Es imposible negar que la mayoría elije festejar con una cerveza o una copa de vino en la mano, es por esto que la previa es muy importante para los jóvenes. Hay algunos que realizan la realizan con sus familias, después de cenar, y posteriormente parten directo hacia las fiestas. Sino hay quienes se organizan y se juntan a “previar” para arrancar a todos juntos.

“Normalmente hago previa en casa para reunir a todo el grupo y que salgamos juntos, porque vamos en traffic”, contó Agustín. “Suelo comprar un pack de cervezas o un fernet con coca para compartir en la previa porque quiero tomar, pero tampoco mucho, así la paso mejor” comentó Paz.

El inevitable consumo de alcohol por parte de los jóvenes hace que conducir quede descartado por completo. El taxi tampoco es una opción factible para quienes comentaron sobre sus salidas en las fiestas, ya que es de las opciones más caras y es difícil conseguir disponibilidad. Es por esto que suelen elegir las Traffics.

Por este motivo muchos eligen realizar la previa juntos así la traffic levanta al grupo en un solo lugar. Los entrevistados comentaron que el año pasado el transporte salió aproximadamente 1500 pesos, y ahora estiman que saldrá 2000 pesos. Pero ojo, que hay quienes prefieren hacer previa con la familia y que alguna persona que no haya consumido alcohol lo lleve a la fiesta por su cuenta.

En la fiesta la dinámica es variada, hay muchos que prefieren no tomar alcohol porque ya consumieron o porque simplemente desean no pagarlo, y quienes sí compran dentro del lugar. “A veces consumo en la fiesta, pero los tragos siempre están a más de 1000 pesos, el que sea”, comentó Abril.

Después de las 7 am la cosa empieza a cambiar, algunos deciden que ya es suficiente y vuelven a casa a descansar, mientras para otros los festejos aún no han terminado. El famoso “after”, la fiesta que le sigue a la fiesta, capta la atención de muchos. “Voy de after a donde haya electrónica y también gasto ahí”, mencionó Abril. “Yo no voy de after porque prefiero darlo todo en la fiesta”, replicó Agustín.

Las fiestas son una ocasión especial para celebrar, por esto muchos jóvenes deciden destinar gran parte de su dinero a esta noche. Aunque hay otras opciones más tranquilas, ellos eligen salir a las fiestas para reencontrarse entre amigos, disfrutar de la noche de verano y bailar hasta que salga el sol, sin importar cuanto cueste.

La entrada a la fiesta se compra con mucha anticipación.

Cuánto cuesta una noche como la de los jovenes

Teniendo en cuenta lo relatado por los jóvenes que salen a eventos al aire libre en las fiestas de fin de año, comentaron cuanto creen que destinarán este año.

El presupuesto que mencionaron haber destinado los jóvenes que salen a fiestas al aire libre arranca desde los 7000 pesos. “Creemos que este año vamos a gastar entre 9000 o 10 mil”, comentaron Agustina y Gastón.

Mientras que hay algunos que deciden “darlo todo en las fiestas”, por lo que, entre previa, transporte, la fiesta y el after terminan gastando hasta 20 mil pesos. “Siempre gasto alrededor de 15 mil, creo que esta vez serán 20 mil más o menos”, relató Agustín.

Haciendo suposiciones sobre los precios que habrá este año contabilizaron: lo más económico es el alcohol para la previa que costaría unos 2000 pesos y el transporte en traffic que serían otros 2000 pesos.

La entrada para la fiesta estiman que costará unos 5000 pesos y luego si consumen en el evento calculan alrededor de cuatro tragos que pueden compartirse entre amigos, otros 5000 pesos.

Estos cálculos dan alrededor de 15 mil pesos, lo cual queda sujeto a arreglos que puedan abaratar o encarecer los costos.

Algunos elijen la compañía familiar y el patio de casa

Las salidas extravagantes no son la elección de todos, ya sea por el dinero, la comodidad o los gustos, hay varias personas que eligen otras opciones.

“A mi particularmente no me gusta el aglomeramiento de gente, no estoy ni ahí”, manifestó María. “Además siempre pasa algo en las fiestas masivas, se arman peleas o hay quilombo, no me gusta”, relató.

Es cierto que muchas veces los conflictos son protagonistas de las fiestas, en realidad ese fue el motivo por los que comenzaron a no habilitarse las fiestas al aire libre en Neuquén.

“No me gustan esas fiestas, la última a la que fui golpearon a un chico y se armó mucho quilombo, no fui más”, relató Donato.

Ambos aseguraron disfrutar de la compañía de la familia y luego ver si hay algo para hacer con amigos en un ambiente más íntimo. “Me gusta cenar con mi familia, brindar y activar en alguna casa con amigos” contó María. “Yo salgo un rato a saludar a mis amigos y tipo tres ya estoy durmiendo”, agregó Donato.

Las reuniones entre amigos no significan que no hay baile. “Nosotros nos juntamos, escuchamos música, incluso puede ser una fiesta entre muchos, pero nada masivo”, detalló María.