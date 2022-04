La postpandemia trajo consigo la vuelta a la actividad nocturna por parte de los jóvenes. En Neuquén, abundan los bares, las previas para el boliche resultan innegociables sin importar el lugar y suelen frecuentarse los boliches y fiestas en otras localidades.

Llega el fin de semana y los planes empiezan a ser el principal tema de conversación en los grupos de WhatsApp. Las opciones son variadas y cada grupo de amigos suele tener su salida predilecta, con sus hábitos y sus costumbres. Algunos prefieren ir a tomar algo y que la noche termine a las tres de la mañana, otros prefieren salir a bailar y volver cuando sale el sol.

Alejandra comentó que la previa suelen hacerla en los carritos del Paseo de la Costa. “Vamos a tomar algo ahí generalmente y después vamos al boliche”, contó. Agustina dijo que su grupo de amigas prefiere hacer previas en alguna casa, “pero no siempre conseguimos una disponible, entonces vamos a tomar algo al centro”.

Casas, bares y carritos son los elegidos para “previar”. En los sitios más cómodos como las casas, tienen la posibilidad de comenzar a bailar en el lugar o jugar a juegos donde se toma alcohol. “Son variados los juegos, a veces jugamos al beerpong o juegos con prendas para tomar”, mencionó Agustina. Las previas en bares y carritos se reservan solo a las charlas y al consumo, la mayoría de los jóvenes toma alcohol y es uno de los mayores gastos de la noche.

Los tragos y bebidas en los carritos cuestan un mínimo de 300 pesos y en los boliches a partir de 500.

Otro de los gastos y una de las mayores consideraciones a la hora de salir es el transporte. Alejandra, al igual que Agustina, dijo que el traslado lo hacen en los autos de los amigos, cuando alguien tiene disponibilidad.

“En ocasiones especiales donde nadie quiere manejar nos movemos en taxi”, comentó la joven. Este medio de transporte es uno de los más caros y por ende uno de los más evitados, la bajada de bandera por la noche es de aproximadamente 150 pesos, y los 900 metros cuestan alrededor de 300 pesos.

Otra alternativa de las más elegidas, son las fiestas en salones. “Yo salgo a bailar a estas fiestas, no salgo al boliche porque en Neuquén no me copan tanto”, aseguró Agustina. La entrada anticipada de estos encuentros sale alrededor de 1.000 pesos y en puerta más de 1.500.

Estos eventos suelen organizarlos grupos de amigos quienes alquilan un salón y cobran entrada para cubrir los gastos. Los tragos dentro de estos lugares cuestan más de 700 pesos y las botellas de alcohol llegan a cobrarlas hasta 3.000. A veces solo se alquila un salón y piden a la gente que lleve su bebida y sus vasos, incluso llevan conservadoras. La oferta bailable en Neuquén no suele ser la más elegida, por esto, los jóvenes eligen salir en otras localidades, como Plottier, Cipolletti o Fernández Oro, donde existen las fiestas electrónicas más grandes de la Patagonia.

En números 50 locales de la ciudad de Neuquén ofrecen el servicio de delivery de bebidas alcohólicas, con oferta variada.

1.500 pesos cuesta una botella de vodka con cuatro latas de energizante, uno de los tragos de moda.

El chico de la moto que saca de apuros en una fiesta

En toda fiesta pueden suceder eventos inesperados y es importante tener a mano una estrategia para poder resolver cuestiones de último momento. Los deliverys de alcohol son los más solicitados en esas ocasiones, sacan del apuro y tienen una oferta muy variada. Son alrededor de 50 locales los que hacen uso del servicio para la venta de bebidas alcohólicas. Las cervezas se venden en packs de seis unidades que suelen salir entre 1.000 y 1.500 pesos dependiendo la marca. También venden las unidades individuales que tienen un costo desde los 100 a los 500 pesos. Los combos son de los más pedidos. Un vodka con cuatro energizantes parte de los 1.500 pesos en cualquier local. Y algunos de más calidad se pueden comprar a partir de los 3.000 pesos. También ofrecen bebidas alcohólicas sin combo. Un Gin Tonic se encuentra a partir de los 1.500 y hasta 7.000 pesos. Un Ron puede llegar a costar 8.000 y ofrecen un Whiskey por hasta 21.000 pesos. Los vinos, blancos y tintos, se consiguen a partir de los 400 y la oferta de espumantes puede llegar a los 4.000.

El servicio de delivery parte de los 40 pesos y llega a los 100, dependiendo el lugar de venta. Otra opción de delivery, un tanto clandestina, son los deliverys particulares. Estos son grupos de personas que compran por mayor el alcohol y sus suplementos, como jugo, tónica, energizantes, y los revenden por la madrugada, cuando es la única opción de compra para el consumidor.

Se ofrecen por las redes sociales, principalmente Facebok y Whatsapp.

Los precios son un poco más elevados al igual que el envío, sin embargo, son solicitados por muchos jóvenes en apuros que no quieren perderse la diversión ni un buen trago.