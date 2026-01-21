Detectaron «iniciante de fuego» en el sector donde se produjeron tres focos en la Ruta 40, cerca de Bariloche

Los primeros datos de las pericias arrojaron que se empleó un «iniciante de fuego» para producir los tres focos de incendio registrados el último lunes en el kilómetro 2021 de la Ruta Nacional 40, a la altura del lago Gutiérrez. Así lo confirmó esta mañana el intendente del parque nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu.

«Al margen de que tenían toda la intención de prender fuego, los muchachos iban preparados. Estaban organizados. Hubo una clara maniobra dolosa«, consideró Larraburu.

Contó que una mujer dio aviso al teléfono 105 alertando cómo «desde dos autos en movimiento, se arrojaba algo al costado de la ruta«. «De inmediato, disparamos la alarma con los guardaparques que, al llegar al lugar, se encontraron con vecinos que ya estaban trabajando y lograron sofocar los focos en seguida. Sin esta rápida acción, quizás teníamos otro escenario o el fuego cerca de Bariloche», dijo.

Recordó que la amenaza de incendios forestales es altísima ante las elevadas temperaturas y una sequía extrema. «Los suelos están tan secos que todo prende muy rápido. Con un estimulante, el fuego toma más virulencia«, lamentó.

Sobre la intención de prender fuego al costado de la ruta -y no más adentro en el sector boscoso donde el impacto podría haber sido otro-, Larraburu reconoció que «quizás solo fue una advertencia. No sabemos. Lo cierto es que si se metían más adentro, hay mucha guardia. Incluso tenemos fuerzas federales en la zona de Mascardi que están a pocos minutos en el lugar, en caso de alarma».

«A pedido del fiscal, se resguardaron las imágenes de las cámaras de todos los autos que ingresaron a Mascardi en ese lapso horario. Lo cierto es que hablamos de dos autos y un iniciante de fuego lo que implica otra logística. Tenían toda la intención de generar el incendio. Y podría haber sido grave«, manifestó.

Recordó que el incendio en el parque nacional Los Alerces que comenzó en diciembre continúa activo, al igual que el de Epuyén. También se refirió al siniestro en Ñuble y Biobío, al sur de Chile, que provocó 20 muertes. «No es una temporada fácil y ya lo veníamos advirtiendo. Tuvimos una reunión con la Conaf (Corporación Nacional Forestal) dos meses atrás y también ellos tenían una enorme preocupación ante este verano en la zona andina», dijo.

En relación a los focos en Bariloche, aseguró que Parques Nacionales radicó la denuncia y aun no se define la intervención de la justicia provincial o federal .»Las penas son altas. Pero lo ideal sería agarrar a esta gente para aplicar la pena ejemplificadora. En Chile hay prisión perpetua; acá la pena va de los 8 a 25 años«, indicó.