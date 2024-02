Devuelvan los moai: reclaman al Museo Británico que devuelva las estatuas de la isla de Pascua

Mike Milfort, un influencer haitiano que reside en Chile, comenzó una campaña junto a sus millones de seguidores para exigirle al Museo Británico que devuelva las dos estatuas moai que se encuentran entre su colección. La primera y más grande es Hoa Hakananai’a, que se encuentra en exposición y la segunda es Moai Hava, que es parte de la colección del museo y no está a la vista del público.

De hecho, debido a la avalancha de comentarios e interacciones en redes sociales, el museo debió desactivar los comentarios en sus publicaciones. Además, un vocero de la institución aseguró que están abiertos al debate y que mantienen una buena relación con la isla Rapa Nui o Isla de Pascua, de donde son originarios los moais, informó The Guardian.

Existen otros moais que han sido colocados fuera de la isla. Algunos de los lugares donde se encuentran son: el Museo Smithsoniano, en Washington DC (Estados Unidos); Museo Louvre, en París (Francia); y el Museo de Mánchester, en Mánchester (Inglaterra); entre otros.

¿Cómo llegaron los moais a Inglaterra?

Las estatuas de piedra de entre tres y nueve metros de alto y ochenta toneladas fueron construidas por los polinesios, quienes llegaron a la isla Rapa Nui en el 500 d.C. Allí construyeron altares con estas edificaciones que representaban espíritus de los antepasados y donde antes se celebraban ritos y ceremonias.

A comienzo de 1500, los clanes de la isla se enfrentaron y los jefes decidieron construir moais cada vez más grandes, lo que causó un colapso ecológico. En efecto, dejaron de realizar cultos a los antepasados y una nueva casta guerrera tomó el poder y derribó gran cantidad de moais, según explica National Geographic.

En 1722, tres barcos holandeses llegaron a Rapa Nui en el domingo de Pascua y por ello llamaron a la isla con ese nombre cristiano. Además, descubrieron que en el territorio de 171 kilómetros cuadrados había 85 esculturas de ese estilo.

Los dos moais que se encuentran hoy en el Museo Británico fueron retirados de la isla en 1868 en la expedición de la fragata británica HMS Topaze. Los datos fueron registrados en los diarios de viaje del cirujano John Linton Palmer y el teniente Matthew James Harrison. Las estatuas se encontraban en el interior de una vivienda de piedras y estaban enterradas hasta la cintura. Los ingleses derribaron parte de la vivienda y colocaron a los moais en una plataforma de madera. De acuerdo con la BBC, Palmer confiesa en su diario que la pintura roja y blanca que decoraba al moai se perdió en el trayecto entre la playa y la fragata.

Al llegar a Inglaterra en agosto de 1869, las figuras fueron obsequiadas a la reina Victoria, quien las donó al Museo Británico. En un principio, una de ellas fue colocada en la entrada del museo, pero debido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial la resguardaron.

Cuestiones legales y apoyos

Nathan Bossoh, investigador en Historia de la Universidad de Southampton e investigador asociado en el Museo de Ciencias de Londres, comentó a The Art Newspaper que, si bien las redes sociales son una herramienta útil para los activistas, también necesitan dirigirse a los legisladores. «Mientras leyes como la Ley del Museo Británico de 1963 y la Ley del Patrimonio Nacional de 1983 estén en vigor, los administradores del Museo Británico probablemente seguirán argumentando que es ilegal devolver objetos históricamente saqueados, sin importar cuán polémica sea esa declaración«, precisó. A través de estas legislaciones, el museo argumenta que las estatuas están mejor cuidadas y son más accesibles para quienes quieran conocerlas dentro de sus instalaciones.

Del lado chileno, el presidente Gabriel Boric expresó su apoyo a la campaña a través de una entrevista a radio Chiloé. «Cuando mostremos Chile en el mundo, van a aparecer las Torres del Paine, van a aparecer los moai, que nos devuelvan el moai los ingleses, van a aparecer también el desierto de Atacama y el puente Chacao», comentó.

No obstante, Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui, dijo a The Guardian que Boric no debería politizar algo que es tan holística, espiritual y culturalmente importante para los isleños. Asimismo, criticó la campaña de Milfort y se mostró preocupado por que los moai hayan quedado reducidos a un meme de internet.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.